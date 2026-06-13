Ликсутов: резиденты столичной ОЭЗ запатентовали 28 новых разработок

МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Компании, являющиеся резидентами особой экономической зоны "Технополис Москва", провели регистрацию 28 новых разработок и идей с начала 2026 года, заявил заместитель столичного мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он отметил, что в число зарегистрированных разработок вошли десять секретов производств, восемь изобретений и три патента. Ликсутов также заявил, что в "Технополисе Москва" была проработана система поддержки высокотехнологичных компаний по поручению столичного градоначальника Сергея Собянина.

« "Масштабный пакет льгот, включая сниженный налог на прибыль и имущество, а также таможенные преференции позволяют резидентам направлять сэкономленные средства в науку, исследования и развитие собственных технологий. Сегодня в ОЭЗ работает более 240 компаний, а всего за время существования площадки зарегистрировано свыше 940 результатов интеллектуальной деятельности – от патентов и изобретений до полезных моделей и промышленных образцов", – отметил Ликсутов, его слова приводит пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы.

Одной из запатентованных разработок стал аппарат-амфибия. Она поможет в доставке товаров в труднодоступные регионы, дистанционном обследовании водной, земной и ледовой поверхности, а также в проведении поисково-спасательных операций.

Помимо этого, зарегистрирована технология получения диарилйодониевых солей. Эти соединения нужны для развития фотолитографии, а это, в свою очередь, один из основных процессов в выпуске микрочипов.

Отмечается, что была зарегистрирована многополюсная обращенная асинхронная машина. Она предназначена для лифтов, насосов и заводских станков. Также в пресс-службе подчеркнули, что это устройство позволяет уменьшить количество потребляемой электроэнергии, редко выходит из строя и сокращает расходы при эксплуатации. Серийный выпуск планируется к старту до конца этого года.

За 20 лет работы столичная ОЭЗ трансформировалась в базовый хаб российской промышленности. На ней расположены десять площадок, на которых разместились более 240 высокотехнологичных предприятий. В них создано 33 тысячи рабочих мест.