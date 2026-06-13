Рейтинг@Mail.ru
Ликсутов: резиденты столичной ОЭЗ запатентовали 28 новых разработок - РИА Новости, 13.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
15:30 13.06.2026
Ликсутов: резиденты столичной ОЭЗ запатентовали 28 новых разработок

Ликсутов: резиденты ОЭЗ "Технополис Москва" зарегистрировали еще 28 разработок

© Фото : пресс-служба ДИППЛиксутов: резиденты столичной ОЭЗ запатентовали 28 новых разработок
Ликсутов: резиденты столичной ОЭЗ запатентовали 28 новых разработок - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© Фото : пресс-служба ДИПП
Ликсутов: резиденты столичной ОЭЗ запатентовали 28 новых разработок
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Компании, являющиеся резидентами особой экономической зоны "Технополис Москва", провели регистрацию 28 новых разработок и идей с начала 2026 года, заявил заместитель столичного мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Он отметил, что в число зарегистрированных разработок вошли десять секретов производств, восемь изобретений и три патента. Ликсутов также заявил, что в "Технополисе Москва" была проработана система поддержки высокотехнологичных компаний по поручению столичного градоначальника Сергея Собянина.
«
"Масштабный пакет льгот, включая сниженный налог на прибыль и имущество, а также таможенные преференции позволяют резидентам направлять сэкономленные средства в науку, исследования и развитие собственных технологий. Сегодня в ОЭЗ работает более 240 компаний, а всего за время существования площадки зарегистрировано свыше 940 результатов интеллектуальной деятельности – от патентов и изобретений до полезных моделей и промышленных образцов", – отметил Ликсутов, его слова приводит пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы.
Одной из запатентованных разработок стал аппарат-амфибия. Она поможет в доставке товаров в труднодоступные регионы, дистанционном обследовании водной, земной и ледовой поверхности, а также в проведении поисково-спасательных операций.
Помимо этого, зарегистрирована технология получения диарилйодониевых солей. Эти соединения нужны для развития фотолитографии, а это, в свою очередь, один из основных процессов в выпуске микрочипов.
Резиденты ОЭЗ Москвы заключили 3 соглашения в сфере электроники на ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
Ликсутов: резиденты ОЭЗ Москвы заключили 3 соглашения в сфере электроники
6 июня, 15:05
Отмечается, что была зарегистрирована многополюсная обращенная асинхронная машина. Она предназначена для лифтов, насосов и заводских станков. Также в пресс-службе подчеркнули, что это устройство позволяет уменьшить количество потребляемой электроэнергии, редко выходит из строя и сокращает расходы при эксплуатации. Серийный выпуск планируется к старту до конца этого года.
За 20 лет работы столичная ОЭЗ трансформировалась в базовый хаб российской промышленности. На ней расположены десять площадок, на которых разместились более 240 высокотехнологичных предприятий. В них создано 33 тысячи рабочих мест.
Москва прорабатывает базу для развития технологического суверенитета страны. Благодаря городским решениям и мерам поддержки резиденты ОЭЗ "Технополис Москва" увеличивают выпуск продукции и наращивают присутствие на глобальных рынках. В свою очередь, это вносит вклад в реализацию нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".
Особая экономическая зона Технополис Москва - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
Ликсутов: число рабочих мест в ОЭЗ "Технополис Москва" достигло 33 тысяч
8 июня, 12:10
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыПоддержка бизнесаМоскваМаксим Ликсутов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала