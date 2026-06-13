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Российского тренера поразила история с кражей у англичан на ЧМ - РИА Новости Спорт, 13.06.2026
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Футбол
 
21:28 13.06.2026
Российского тренера поразила история с кражей у англичан на ЧМ

Крикунов назвал ситуацию с кражей инвентаря англичан из ряда вон выходящей

© AP Photo / Kin CheungФутболисты сборной Англии
Футболисты сборной Англии - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© AP Photo / Kin Cheung
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • У футбольной сборной Англии на чемпионате мира в США украли инвентарь и амуницию во время перевозки снаряжения из Флориды на базу в Канзас-Сити.
  • Украдены бутсы, мячи и различные принадлежности, используемые техническим персоналом.
  • Заслуженный тренер России по хоккею Владимир Крикунов считает ситуацию с кражей инвентаря из ряда вон выходящей и отмечает, что в России подобных случаев не происходило.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Заслуженный тренер России по хоккею Владимир Крикунов заявил РИА Новости, что ситуация с кражей инвентаря и амуниции у футбольной сборной Англии на чемпионате мира в США является из ряда вон выходящей.
По информации портала Foot Mercato, во время перевозки снаряжения из Флориды на базу сборной Англии в Канзас-Сити большая часть вещей команды была украдена. Сообщается, что игроки потеряли бутсы, в которых планировали играть матчи чемпионата мира, а также мячи и различные принадлежности, используемые техническим персоналом. Первый матч группового этапа англичане проведут 17 июня в Далласе с командой Хорватии.
"Смотрю чемпионат мира по футболу, и эта ситуация абсолютно никуда не годится. Организаторы должны заняться этим вопросом, у нас же в России подобных случаев не происходило", - сказал Крикунов.
"Посмотрел в том числе и открытие турнира. Все бедненькое, что в Мексике, что в Канаде. Не впечатлило", - добавил он.
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