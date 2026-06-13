Российского тренера поразила история с кражей у англичан на ЧМ

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Заслуженный тренер России по хоккею Владимир Крикунов заявил РИА Новости, что ситуация с кражей инвентаря и амуниции у футбольной сборной Англии на чемпионате мира в США является из ряда вон выходящей.