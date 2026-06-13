Российского тренера поразила история с кражей у англичан на ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- У футбольной сборной Англии на чемпионате мира в США украли инвентарь и амуницию во время перевозки снаряжения из Флориды на базу в Канзас-Сити.
- Украдены бутсы, мячи и различные принадлежности, используемые техническим персоналом.
- Заслуженный тренер России по хоккею Владимир Крикунов считает ситуацию с кражей инвентаря из ряда вон выходящей и отмечает, что в России подобных случаев не происходило.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Заслуженный тренер России по хоккею Владимир Крикунов заявил РИА Новости, что ситуация с кражей инвентаря и амуниции у футбольной сборной Англии на чемпионате мира в США является из ряда вон выходящей.
По информации портала Foot Mercato, во время перевозки снаряжения из Флориды на базу сборной Англии в Канзас-Сити большая часть вещей команды была украдена. Сообщается, что игроки потеряли бутсы, в которых планировали играть матчи чемпионата мира, а также мячи и различные принадлежности, используемые техническим персоналом. Первый матч группового этапа англичане проведут 17 июня в Далласе с командой Хорватии.