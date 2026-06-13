В Краснодаре задержали гадалку, обманувшую клиентку на 500 тысяч рублей

КАЛИНИНГРАД, 12 июн – РИА Новости. Калининградские полицейские задержали гадалку в Краснодаре, которая подозревается в мошенничестве, жительнице Калининграда она "раскинула карты" на 500 тысяч рублей, сообщает пресс-служба регионального УМВД.