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В Краснодаре задержали гадалку, обманувшую клиентку на 500 тысяч рублей - РИА Новости, 13.06.2026
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11:36 13.06.2026
В Краснодаре задержали гадалку, обманувшую клиентку на 500 тысяч рублей

В Краснодаре задержали гадалку, которая «раскинула карты» на 500 тысяч рублей

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкПолицейский автомобиль и сотрудник полиции
Полицейский автомобиль и сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Полицейский автомобиль и сотрудник полиции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Калининградские полицейские задержали гадалку в Краснодаре, подозреваемую в мошенничестве.
  • Гадалка убедила клиентку из Калининграда перевести ей более 500 тысяч рублей, представившись тарологом.
  • В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», деньги потерпевшей возвращены полностью.
КАЛИНИНГРАД, 12 июн – РИА Новости. Калининградские полицейские задержали гадалку в Краснодаре, которая подозревается в мошенничестве, жительнице Калининграда она "раскинула карты" на 500 тысяч рублей, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
"Раскинула карты" на 500 тысяч рублей... В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что подозреваемая, представляясь тарологом, разместила объявление в сети Интернет. Злоупотребив доверием клиентки из Калининграда, злоумышленница убедила ее перевести ей более 500 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Уточняется, что оперативники калининградского уголовного розыска в рамках служебной командировки в Краснодарский край установили местонахождение подозреваемой и задержали ее. При обыске по месту проживания гадалки изъяты деньги на сумму более миллиона рублей, четыре мобильных телефона, карты и другие предметы, имеющие значение для следствия.
"В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ "Мошенничество", - добавили в пресс-службе.
Деньги потерпевшей вернули полностью. Теперь полицейские ищут других граждан, которые могли пострадать от деятельности фигурантки.
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