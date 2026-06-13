Свинарев стал чемпионом Европы на дистанции 200 метров

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сергей Свинарев завоевал золото чемпионата Европы на дистанции 200 метров в соревнованиях каноэ-одиночек.
- Результат Свинарева — 38,279 секунды.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Бронзовый призер чемпионата мира каноист Сергей Свинарев завоевал золото чемпионата Европы на дистанции 200 метров в соревнованиях каноэ-одиночек.
Результат Свинарева - 38,279 секунды. Вторым стал испанец Пабло Грана (отставание - 0,075 секунды). Третьим - белорус Александр Зубок (+0,490).
Ранее на турнире в соревнованиях каноэ-одиночек на дистанции 1000 метров серебряную медаль завоевал пятикратный чемпион мира Захар Петров.
Чемпионат Европы проходит в Монтемор-у-Велью (Португалия), соревнования завершатся в воскресенье. Россияне выступают на турнире в нейтральном статусе.