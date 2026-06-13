Рейтинг@Mail.ru
СМИ: в Ереване задержали блогера, призывавшего к ударам по России - РИА Новости, 13.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:19 13.06.2026 (обновлено: 07:39 13.06.2026)
СМИ: в Ереване задержали блогера, призывавшего к ударам по России

"Известия": в Армении задержали блогера Вербицкого, призывавшего к ударам по РФ

© Фото : Миша ВербицкийМихаил Вербицкий*
Михаил Вербицкий* - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© Фото : Миша Вербицкий
Михаил Вербицкий*. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Армянские правоохранители задержали в аэропорту Еревана блогера и математика Михаила Вербицкого, призывавшего к ударам по России.
  • Вербицкий помещен в комнату для задержанных аэропорта "Звартноц".
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Армянские правоохранители задержали в аэропорту Еревана блогера и математика Михаила Вербицкого*, призывавшего к ударам по России, сообщили "Известиям" в местной полиции.
«
"Блогер и математик Михаил Вербицкий* был задержан полицией Армении", — говорится в публикации.
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
В Крыму задержали россиянина, снявшего на видео военный бензовоз
Вчера, 21:38
Вербицкого* поместили в комнату для задержанных аэропорта "Звартноц".
МВД России, как стало известно из базы ведомства в январе 2025 года, объявило Вербицкого* в международный розыск.
Ранее в силовых структурах сообщали РИА Новости, что против математика возбуждено уголовное дело о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности. Росфинмониторинг внес Вербицкого* в перечень экстремистов и террористов.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
ФСБ задержала агента Киева, планировавшего убийство в Московском регионе
11 июня, 09:47
 
В миреРоссияЕреванФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала