СМИ: в Ереване задержали блогера, призывавшего к ударам по России

"Блогер и математик Михаил Вербицкий* был задержан полицией Армении", — говорится в публикации.

Вербицкого* поместили в комнату для задержанных аэропорта "Звартноц".

МВД России, как стало известно из базы ведомства в январе 2025 года, объявило Вербицкого* в международный розыск.