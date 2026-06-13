Рейтинг@Mail.ru
Министра спорта Италии возмутила шутка Инфантино о невыходе сборной на ЧМ - РИА Новости Спорт, 13.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
10:53 13.06.2026
Министра спорта Италии возмутила шутка Инфантино о невыходе сборной на ЧМ

Министр спорта Италии Абоди обсудит с Инфантино шутку о невыходе сборной на ЧМ

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПрезидент ФИФА Джанни Инфантино
Президент ФИФА Джанни Инфантино - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр спорта Италии Андреа Абоди намерен лично поговорить с главой ФИФА Джанни Инфантино после его шутки о невыходе итальянской сборной на чемпионат мира 2026 года.
  • Джанни Инфантино пошутил на пресс-конференции, что сборная Италии могла бы отобраться на чемпионат мира 2026 года, если бы в турнире участвовало 64 команды.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Министр спорта Италии Андреа Абоди заявил, что намерен лично поговорить с главой Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино после его шутки о невыходе итальянской сборной на чемпионат мира 2026 года.
Ранее Инфантино на пресс-конференции пошутил на тему невыхода сборной Италии на чемпионат мира 2026 года, заявив, что она могла бы отобраться в финальную часть, если бы участие в турнире принимало 64 команды, а также добавив, что, возможно, стоит рассмотреть расширение до 208 сборных на мундиале.
«
"Поскольку расстояние между Италией и Мексикой велико, нам лучше поговорить по телефону, чтобы понять эту шутку. Мне интересно узнать его прямое мнение", - приводит слова Абоди агентство Ansa.
В апреле сборная Италии в серии пенальти уступила команде Боснии и Герцеговины в финале стыкового турнира европейской квалификации чемпионата мира 2026 года. Итальянцы не смогли выйти в финальную часть чемпионата мира в третий раз подряд.
Футболисты сборной Англии - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
Полиция задержала подозреваемых в краже экипировки сборной Англии на ЧМ
08:54
 
ФутболСпортЧМ по футболу 2026Международная федерация футбола (ФИФА)Джанни Инфантино
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    США
    Парагвай
    4
    1
  • Теннис
    13.06 14:00
    А. Бублик
    Т. Фриц
  • Футбол
    13.06 22:00
    Катар
    Швейцария
  • Футбол
    Завершен
    Канада
    Босния и Герцеговина
    1
    1
  • Баскетбол
    Завершен
    Зенит
    Локомотив-Кубань
    76
    84
  • Баскетбол
    14.06 03:30
    Сан-Антонио
    Нью-Йорк
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала