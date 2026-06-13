Министра спорта Италии возмутила шутка Инфантино о невыходе сборной на ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министр спорта Италии Андреа Абоди намерен лично поговорить с главой ФИФА Джанни Инфантино после его шутки о невыходе итальянской сборной на чемпионат мира 2026 года.
- Джанни Инфантино пошутил на пресс-конференции, что сборная Италии могла бы отобраться на чемпионат мира 2026 года, если бы в турнире участвовало 64 команды.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Министр спорта Италии Андреа Абоди заявил, что намерен лично поговорить с главой Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино после его шутки о невыходе итальянской сборной на чемпионат мира 2026 года.
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"Поскольку расстояние между Италией и Мексикой велико, нам лучше поговорить по телефону, чтобы понять эту шутку. Мне интересно узнать его прямое мнение", - приводит слова Абоди агентство Ansa.
В апреле сборная Италии в серии пенальти уступила команде Боснии и Герцеговины в финале стыкового турнира европейской квалификации чемпионата мира 2026 года. Итальянцы не смогли выйти в финальную часть чемпионата мира в третий раз подряд.