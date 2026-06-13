Голикова заявила о поддержке новых регионов на оборудование по реабилитации

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Новые регионы получают поддержку на оборудование по комплексной реабилитации и абилитации инвалидов по единым стандартам, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании с президентом России Владимиром Путиным о развитии воссоединенных субъектов РФ.