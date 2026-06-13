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Голикова рассказала о поддержке жителей новых регионов - РИА Новости, 13.06.2026
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14:08 13.06.2026
Голикова рассказала о поддержке жителей новых регионов

Голикова: федеральными мерами поддержки охвачено 2,4 млн жителей новых регионов

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкВице-премьер РФ Татьяна Голикова
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Федеральными мерами поддержки охвачено 2,4 миллиона жителей новых регионов России, заявила Голикова.
  • Она сообщила, что гражданам предоставляются все социальные, трудовые и пенсионные гарантии.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Федеральными мерами поддержки охвачено 2,4 миллиона жителей новых регионов РФ, сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.
В субботу президент России Владимир Путин провел совещание о развитии воссоединенных субъектов РФ.
«
"В части социального блока гражданам на сегодняшний день предоставляются все социальные, трудовые, пенсионные гарантии. Федеральными мерами поддержки на сегодняшний день охвачено 2,4 миллиона жителей исторических регионов", - сказала Голикова.
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