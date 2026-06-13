Глава Rheinmetall не исключил выхода Франции из танкового проекта MGCS

Краткий пересказ от РИА ИИ Руководитель Rheinmetall Армин Паппергер не исключил, что Франция может выйти из совместного немецко-французского танкового проекта Main Ground Combat System.

Французская сторона намерена урезать финансирование проекта более чем в два раза от первоначальных объемов.

Rheinmetall совместно с франко-германским оборонным объединением KNDS около года ведут альтернативную разработку танка Leopard 3.

БЕРЛИН, 13 июн - РИА Новости. Руководитель немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер не исключил, что Франция может выйти из совместного немецко-французского танкового проекта Main Ground Combat System (MGCS) вслед за крахом программы по созданию общего истребителя Future Combat Air System (FCAS).

Германия и Франция запустили совместные инициативы FCAS и MGCS почти одновременно в 2017 году. Проект MGCS включает в себя разработку наземной боевой системы и танка, который должен прийти на смену нынешнему немецкому Leopard 2 и французскому Leclerc.

« "Сегодня я не могу сказать, будет ли MGCS вообще… Опасность (выхода из проекта Франции - ред.) существует всегда", - заявил Паппергер в интервью газете Welt am Sonntag.

В то же время он подчеркнул, что окончательное решение на этот счет не принято.

По данным руководителя немецкого концерна, французская сторона намерена урезать финансирование проекта более чем в два раза от первоначальных объемов. Он уточнил, что за почти десять лет существования программы четыре задействованные компании суммарно получили лишь 25 миллионов евро.

Паппергер также назвал "безумным" запланированный срок ввода нового танка в эксплуатацию, который намечен на 2040-е годы. По его словам, на фоне неопределенности с MGCS концерн Rheinmetall совместно с франко-германским оборонным объединением KNDS уже около года ведут альтернативную разработку танка Leopard 3. Ожидается, что эти машины могут поступить на вооружение уже в начале 2030-х годов.