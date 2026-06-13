"Платить не нужно": в Финляндии разгорелся скандал из-за украинских БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ В Финляндии разгорелись споры о выплатах работникам, потерявшим работу или опоздавшим на нее из-за атак украинских БПЛА.

На встрече представителей правительства и крупнейших работодателей страны было выработано компромиссное решение в виде рекомендаций для работодателей, но не все работодатели признали это решение.

По словам президента профсоюза работников сферы образования Финляндии Катарины Мурто, отдельные работодатели могут самостоятельно принимать решение о выплатах.

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. В Финляндии разгорелись споры о выплатах работникам, потерявшим работу или опоздавшим на нее из-за атак украинских БПЛА, сообщает Yle.

Издание отмечает, что спор разгорелся с новой силой после встречи представителей правительства и крупнейших работодателей страны в четверг, на которой якобы приняли компромиссное решение по вопросам выплат компенсации пострадавшим.

" Конфедерация финской промышленности , по крайней мере, ранее утверждала, что тем, кто остался без работы из-за угрозы беспилотников, не нужно выплачивать заработную плату, но организации работодателей считают, что решение, которое появилось сейчас, является более законным", — говорится в материале.

Как отмечает издание, спор усугубился из-за того, что многие работодатели отказались признавать принятое решение.

"Центральные организации работодателей SAK, Akava и STTK заявили, что удовлетворены общими правилами игры, но достигнутое соглашение тут же было нарушено", — говорится в материале.

По словам президента профсоюза работников сферы образования Финляндии Катарины Мурто, на встрече не было принято никаких решений относительно выплат потерявшим работу из-за БПЛА, а лишь выработаны рекомендации для работодателей.

"Отдельный работодатель может выплачивать деньги, а может и не выплачивать, и тогда профсоюзные представители должны вести переговоры по этому вопросу", — пояснила она.

С конца марта финские власти неоднократно сообщали об обнаружении беспилотников в Финляндии. Правоохранители по результатам расследований указывали на украинское происхождение дронов. По меньшей мере три из них несли неразорвавшийся боеприпас.