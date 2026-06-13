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"Платить не нужно": в Финляндии разгорелся скандал из-за украинских БПЛА - РИА Новости, 13.06.2026
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07:18 13.06.2026
"Платить не нужно": в Финляндии разгорелся скандал из-за украинских БПЛА

Yle: в Финляндии разгорелись споры о выплатах работникам из-за атак БПЛА ВСУ

© АГН "Москва" / Сергей ВедяшкинФлаг у здания посольства Финляндии в Москве
Флаг у здания посольства Финляндии в Москве - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин
Флаг у здания посольства Финляндии в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Финляндии разгорелись споры о выплатах работникам, потерявшим работу или опоздавшим на нее из-за атак украинских БПЛА.
  • На встрече представителей правительства и крупнейших работодателей страны было выработано компромиссное решение в виде рекомендаций для работодателей, но не все работодатели признали это решение.
  • По словам президента профсоюза работников сферы образования Финляндии Катарины Мурто, отдельные работодатели могут самостоятельно принимать решение о выплатах.
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. В Финляндии разгорелись споры о выплатах работникам, потерявшим работу или опоздавшим на нее из-за атак украинских БПЛА, сообщает Yle.
Издание отмечает, что спор разгорелся с новой силой после встречи представителей правительства и крупнейших работодателей страны в четверг, на которой якобы приняли компромиссное решение по вопросам выплат компенсации пострадавшим.
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"Конфедерация финской промышленности, по крайней мере, ранее утверждала, что тем, кто остался без работы из-за угрозы беспилотников, не нужно выплачивать заработную плату, но организации работодателей считают, что решение, которое появилось сейчас, является более законным", — говорится в материале.
Как отмечает издание, спор усугубился из-за того, что многие работодатели отказались признавать принятое решение.
"Центральные организации работодателей SAK, Akava и STTK заявили, что удовлетворены общими правилами игры, но достигнутое соглашение тут же было нарушено", — говорится в материале.
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По словам президента профсоюза работников сферы образования Финляндии Катарины Мурто, на встрече не было принято никаких решений относительно выплат потерявшим работу из-за БПЛА, а лишь выработаны рекомендации для работодателей.
"Отдельный работодатель может выплачивать деньги, а может и не выплачивать, и тогда профсоюзные представители должны вести переговоры по этому вопросу", — пояснила она.
С конца марта финские власти неоднократно сообщали об обнаружении беспилотников в Финляндии. Правоохранители по результатам расследований указывали на украинское происхождение дронов. По меньшей мере три из них несли неразорвавшийся боеприпас.
Первого июня газета Helsingin Sanomat со ссылкой на источники сообщила, что дроны ВСУ, из-за которых финские власти 15 мая предупреждали население о беспилотной опасности, были "по ошибке" направлены Украиной в сторону Финляндии и несли взрывчатку.
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