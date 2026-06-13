Симоньян рассказала о планах снять фильм по книге о Кеосаяне

Краткий пересказ от РИА ИИ По книге о режиссере Тигране Кеосаяне снимут фильм.

Также готовится аудиоверсия романа, где реплики его голосом озвучивает ИИ.

Сам роман должен выйти в сентябре 2026 года — к годовщине смерти Кеосаяна.

СОЧИ, 13 июн — РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала о планах снять фильм по книге о покойном супруге Тигране Кеосаяне.

"Мы будем по этой книге с божьей помощью снимать фильм", — сказала она на открытии международного фестиваля кино "Евразия-Кинофест", идейным вдохновителем и президентом которого был режиссер.

Также готовится аудиоверсия романа, где будет звучать голос Кеосаяна.

"Спасибо искусственному интеллекту, я не знаю, хорошо это или плохо, но не пользоваться этим, наверное, было бы странно. Все реплики, все диалоги в этой книге, где говорит Тигран, озвучивает Тигран", — рассказала главред.

Роман "Не первая любовь. Исповедь горя и радости" должен выйти в сентябре — к годовщине смерти режиссера. Ранее Симоньян рассказала, что уже отдала книгу в корректуру.

Кеосаян умер 26 сентября прошлого года, пережив клиническую смерть в январе 2025-го. Он впал в кому после пневмонии на фоне проблем с сердцем. Его последней режиссерской работой стал фильм "Семь дней Петра Семеныча", снятый по сценарию Симоньян.

Кинорежиссер, продюсер, теле- и радиоведущий родился 4 января 1966 года в Москве в семье кинематографистов. Широкую известность ему принесли картины "Бедная Саша", "Президент и его внучка", "Ландыш серебристый".

С 2007 года Кеосаян активно работал на телевидении, вел авторскую программу на радио Sputnik. Одним из его самых ярких телепроектов стало сатирическое политическое шоу "Международная пилорама", которое выходило на НТВ с 2016 года в течение восьми лет. Из-за своей гражданской позиции он был включен в санкционные списки нескольких стран.