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Симоньян рассказала о планах снять фильм по книге о Кеосаяне - РИА Новости, 13.06.2026
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
21:20 13.06.2026 (обновлено: 22:17 13.06.2026)
Симоньян рассказала о планах снять фильм по книге о Кеосаяне

Симоньян рассказала о планах снять фильм по книге о Тигране Кеосаяне

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкРежиссер Тигран Кеосаян
Режиссер Тигран Кеосаян - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Режиссер Тигран Кеосаян. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • По книге о режиссере Тигране Кеосаяне снимут фильм.
  • Также готовится аудиоверсия романа, где реплики его голосом озвучивает ИИ.
  • Сам роман должен выйти в сентябре 2026 года — к годовщине смерти Кеосаяна.
СОЧИ, 13 июн — РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала о планах снять фильм по книге о покойном супруге Тигране Кеосаяне.
"Мы будем по этой книге с божьей помощью снимать фильм", — сказала она на открытии международного фестиваля кино "Евразия-Кинофест", идейным вдохновителем и президентом которого был режиссер.
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Также готовится аудиоверсия романа, где будет звучать голос Кеосаяна.
"Спасибо искусственному интеллекту, я не знаю, хорошо это или плохо, но не пользоваться этим, наверное, было бы странно. Все реплики, все диалоги в этой книге, где говорит Тигран, озвучивает Тигран", — рассказала главред.
Роман "Не первая любовь. Исповедь горя и радости" должен выйти в сентябре — к годовщине смерти режиссера. Ранее Симоньян рассказала, что уже отдала книгу в корректуру.
Кеосаян умер 26 сентября прошлого года, пережив клиническую смерть в январе 2025-го. Он впал в кому после пневмонии на фоне проблем с сердцем. Его последней режиссерской работой стал фильм "Семь дней Петра Семеныча", снятый по сценарию Симоньян.
Кинорежиссер, продюсер, теле- и радиоведущий родился 4 января 1966 года в Москве в семье кинематографистов. Широкую известность ему принесли картины "Бедная Саша", "Президент и его внучка", "Ландыш серебристый".
С 2007 года Кеосаян активно работал на телевидении, вел авторскую программу на радио Sputnik. Одним из его самых ярких телепроектов стало сатирическое политическое шоу "Международная пилорама", которое выходило на НТВ с 2016 года в течение восьми лет. Из-за своей гражданской позиции он был включен в санкционные списки нескольких стран.
В 2024 году режиссер получил звание заслуженного деятеля искусств, а в 2025-м Владимир Путин присвоил ему почетное звание заслуженного артиста России.
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КультураРоссияТигран КеосаянМаргарита Симоньян
 
 
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