СМИ: еще один ребенок Брэда Питта отказался от его фамилии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сын Брэда Питта и Анджелины Джоли Нокс Джоли-Питт отказался от части «Питт» в своей фамилии в аттестате об окончании школы.
- У пары шестеро детей, трое из которых уже сменили фамилию: дочери Шайло и Захара Марли и сын Мэддокс.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Сын Брэда Питта и Анджелины Джоли Нокс Джоли-Питт отказался от фамилии отца, она отсутствует в его аттестате об окончании школы, сообщает издание Page Six со ссылкой на источник.
Всего у пары, которая рассталась в 2016 году, а оформила развод в 2024 году после долгих судебных тяжб, шестеро детей. Трое детей уже сменили фамилию - дочери Шайло и Захара Марли и сын Мэддокс.
"Сын Брэда Питта и Анджелины Джоли Нокс отказался от (части - ред.) "Питт" в своей фамилии в аттестате об окончании школы", - говорится в публикации.
Ранее портал TMZ сообщал, что дети Питта дистанцируются от него после его бракоразводного процесса с Джоли, который продлился восемь лет.