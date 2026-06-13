Рейтинг@Mail.ru
СМИ: еще один ребенок Брэда Питта отказался от его фамилии - РИА Новости, 13.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:31 13.06.2026
СМИ: еще один ребенок Брэда Питта отказался от его фамилии

Page Six: еще один ребенок Брэда Питта отказался от его фамилии

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкБрэд Питт
Брэд Питт - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Брэд Питт. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сын Брэда Питта и Анджелины Джоли Нокс Джоли-Питт отказался от части «Питт» в своей фамилии в аттестате об окончании школы.
  • У пары шестеро детей, трое из которых уже сменили фамилию: дочери Шайло и Захара Марли и сын Мэддокс.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Сын Брэда Питта и Анджелины Джоли Нокс Джоли-Питт отказался от фамилии отца, она отсутствует в его аттестате об окончании школы, сообщает издание Page Six со ссылкой на источник.
Всего у пары, которая рассталась в 2016 году, а оформила развод в 2024 году после долгих судебных тяжб, шестеро детей. Трое детей уже сменили фамилию - дочери Шайло и Захара Марли и сын Мэддокс.
"Сын Брэда Питта и Анджелины Джоли Нокс отказался от (части - ред.) "Питт" в своей фамилии в аттестате об окончании школы", - говорится в публикации.
Ранее портал TMZ сообщал, что дети Питта дистанцируются от него после его бракоразводного процесса с Джоли, который продлился восемь лет.
Люк Бессон - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
СМИ: прокуратура потребовала возобновить расследование по делу Люка Бессона
13 мая, 02:33
 
Брэд Питт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала