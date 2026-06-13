Биолог предупредила о ядовитых двойниках шампиньонов

Краткий пересказ от РИА ИИ Екатерина Воденеева, заведующий кафедрой ботаники и зоологии Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета имени Лобачевского, рассказала о ядовитых двойниках шампиньонов и опят.

Среди наиболее опасных грибов она назвала бледную поганку, галерину окаймленную и гифолому серно-желтую.

Воденеева предостерегла неопытных грибников от сбора грибов, вызывающих малейшее сомнение, а также от сбора рядовок и грибов в парках и скверах.

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 июн - РИА Новости. Двойники шампиньонов и опят являются наиболее коварными грибами, которые ядовиты для людей, рассказала РИА Новости заведующий кафедрой ботаники и зоологии Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета имени Лобачевского Екатерина Воденеева.

"Нужно тщательно различать съедобные шампиньоны от их ядовитых видов, а также от опасных двойников. Самый страшный из них – бледная поганка, вызывающая смертельное отравление", - заявила агентству биолог.

Менее известными, но не менее опасными, по ее словам, являются "притворяющиеся" опятами поганки.

"Летнего опенка нужно отличать от гифоломы серно-желтой и галерины окаймленной, которые очень ядовиты. Галерина окаймленная - это самый коварный ядовитый гриб в нижегородских лесах. Содержит те же токсины, что и бледная поганка, вызывая тяжелое поражение печени. Гифолому серно-желтую часто называют ложным опенком, она также ядовита и вызывает сильное отравление", - подчеркнула Воденеева.

Она отметила, что неопытным грибникам не следует собирать любые грибы, вызывающие хоть малейшее сомнение, - например, рядовки.

"Рядовка" - это не один гриб, а целое семейство из сотни видов (род Tricholoma), и ориентироваться в нем очень непросто даже для опытных грибников. Среди них есть и съедобные грибы, но даже они требуют обязательной предварительной обработки - их нужно отваривать не менее 20 минут", - пояснила эксперт.