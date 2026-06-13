По Крымскому мосту приостановили движение

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно остановлено.
- Находящихся на мосту и в зоне досмотра просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно остановлено, сообщил оперативный информационный центр в своем Telegram-канале.
Присутствующих на мосту и в зоне досмотра призвали соблюдать спокойствие и выполнять указания сотрудников транспортной безопасности.
Позднее в инфоцентре сообщили, что затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра на мосту нет.
Движение транспорта по Крымскому мосту возобновили
7 июня, 10:37