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Голикова рассказала о профосмотрах и диспансеризации в новых регионах - РИА Новости, 13.06.2026
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14:37 13.06.2026
Голикова рассказала о профосмотрах и диспансеризации в новых регионах

Голикова: в новых регионах более 530 тыс детей ежегодно проходят диспансеризацию

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкТатьяна Голикова
Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Татьяна Голикова . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ежегодно в новых регионах России более 1,9 миллиона взрослых и более 530 тысяч детей проходят профосмотры и диспансеризацию, сообщила Голикова.
  • В прошлом году профосмотры и диспансеризацию прошли 14,5 тысячи участников СВО и 4 тысячи ветеранов, а под наблюдение взяты 12 тысяч участников СВО.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Ежегодно в новых регионах России 1,9 миллиона взрослых и более 530 тысяч детей проходят профосмотры и диспансеризации, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Президент России Владимир Путин в субботу собрал совещание о развитии Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей.
«
"Ежегодно в четырех регионах профосмотры и диспансеризацию проходит более 1,9 миллиона взрослых и более 530 тысяч детей", - сказала Голикова.
По ее словам, отдельное внимание уделяется участникам специальной военной операции.
Она отметила, что в прошлом году профосмотры и диспансеризацию прошло 14,5 тысячи участников СВО и 4 тысячи ветеранов, а под наблюдение взяты 12 тысяч участников СВО.
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ОбществоРоссияЛуганская Народная РеспубликаХерсонская областьТатьяна ГоликоваВладимир Путин
 
 
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