Голикова рассказала о профосмотрах и диспансеризации в новых регионах

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Ежегодно в новых регионах России 1,9 миллиона взрослых и более 530 тысяч детей проходят профосмотры и диспансеризации, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Она отметила, что в прошлом году профосмотры и диспансеризацию прошло 14,5 тысячи участников СВО и 4 тысячи ветеранов, а под наблюдение взяты 12 тысяч участников СВО.