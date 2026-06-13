Шри-Ланка работает над расширением авиасообщения с Россией

Краткий пересказ от РИА ИИ Шри-Ланка работает над расширением авиасообщения с Россией.

Власти Шри-Ланки начали обсуждение вопроса о возобновлении полетов авиакомпании Sri Lankan Airlines в Москву и рассматривают возможность организации стыковочных рейсов с другими авиакомпаниями, например, с Turkish Airlines.

Планируется запуск чартерных рейсов из Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга на Шри-Ланку.

МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Шри-Ланка работает над расширением авиасообщения с Россией, заявил РИА Новости заместитель министра иностранных дел, трудоустройства за рубежом и туризма Руван Ранасингхе.

Чиновник рассказал, что туристическая отрасль страны страдает из-за отсутствия удобного авиасообщения, и власти страны делают все возможное, чтобы расширить географию полетов.

"Что касается работы авиакомпании Sri Lankan Airlines, то мы начали обсуждение этого вопроса. Необходимо решить некоторые вопросы в области страхования. Как только мы это исправим, мы надеемся, что сможем возобновить полеты нашей авиакомпании в Москву , как это было раньше", - поделился он.

Ранасингхе также рассказал о том, что власти страны ищут другие авиакомпании, которые могли бы обеспечивать удобные стыковочные рейсы.

"Мы начали переговоры с другими авиакомпаниями, например с Turkish Airlines , по поводу стыковочных рейсов через Стамбул . Также мы работаем над некоторыми чартерными рейсами на этот сезон", - добавил он.

Несмотря на то, что на данный момент прямых рейсов на Шри-Ланку нет, местные власти, по его словам, стремятся запустить несколько чартерных рейсов из Москвы в Коломбо

"В зимний сезон планируется запустить чартерные рейсы из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга", - рассказал чиновник.