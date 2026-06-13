Краткий пересказ от РИА ИИ
- Шри-Ланка работает над расширением авиасообщения с Россией.
- Власти Шри-Ланки начали обсуждение вопроса о возобновлении полетов авиакомпании Sri Lankan Airlines в Москву и рассматривают возможность организации стыковочных рейсов с другими авиакомпаниями, например, с Turkish Airlines.
- Планируется запуск чартерных рейсов из Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга на Шри-Ланку.
МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Шри-Ланка работает над расширением авиасообщения с Россией, заявил РИА Новости заместитель министра иностранных дел, трудоустройства за рубежом и туризма Руван Ранасингхе.
Чиновник рассказал, что туристическая отрасль страны страдает из-за отсутствия удобного авиасообщения, и власти страны делают все возможное, чтобы расширить географию полетов.
"Что касается работы авиакомпании Sri Lankan Airlines, то мы начали обсуждение этого вопроса. Необходимо решить некоторые вопросы в области страхования. Как только мы это исправим, мы надеемся, что сможем возобновить полеты нашей авиакомпании в Москву, как это было раньше", - поделился он.
Ранасингхе также рассказал о том, что власти страны ищут другие авиакомпании, которые могли бы обеспечивать удобные стыковочные рейсы.
"Мы начали переговоры с другими авиакомпаниями, например с Turkish Airlines, по поводу стыковочных рейсов через Стамбул. Также мы работаем над некоторыми чартерными рейсами на этот сезон", - добавил он.
"В зимний сезон планируется запустить чартерные рейсы из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга", - рассказал чиновник.
Ранее Ранасингхе сообщал РИА Новости, что прямые рейсы "Аэрофлота" на Шри-Ланку из Москвы будут возобновлены в начале октября.