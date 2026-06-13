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"Процветающая Армения" пройдет в парламент, заявил кандидат в депутаты - РИА Новости, 13.06.2026
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19:41 13.06.2026
"Процветающая Армения" пройдет в парламент, заявил кандидат в депутаты

Кандидат в депутаты Суренянц: партия "Процветающая Армения" пройдет в парламент

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкГолосование на избирательном участке во время парламентских выборов в Армении
Голосование на избирательном участке во время парламентских выборов в Армении - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Голосование на избирательном участке во время парламентских выборов в Армении
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Оппозиционная партия «Процветающая Армения» преодолеет проходной барьер и пройдет в новый парламент по итогам выборов 7 июня, заявил кандидат в депутаты Сурен Суренянц.
  • По оценкам Суренянца, партия «Процветающая Армения» получит 5 мандатов в новом 105-местном парламенте.
ЕРЕВАН, 13 июн – РИА Новости. Оппозиционная партия "Процветающая Армения" преодолеет проходной барьер и пройдет в новый парламент по итогам выборов 7 июня, заявил кандидат в депутаты от политической силы Сурен Суренянц.
По его словам, партия пройдет в парламент даже без повторного голосования на трех участках, результаты которых были аннулированы Центризбиркомом.
"Даже если повторного голосования на трех известных участках не будет, партия "Процветающая Армения", согласно опубликованным вчера ЦИК данным, преодолевает проходной барьер", - написал Суренянц в соцсети Facebook *.
По его оценкам, "Гражданский договор" получит в новом 105-местном парламенте 61 мандат, блок "Сильная Армения" - 28, блок "Армения" - 11, партия "Процветающая Армения" – 5.
Ранее представитель партии Ивета Тоноян заявила, что принятое в четверг поздно вечером решение ЦИК Армении об аннулировании итогов голосования на парламентских выборах 7 июня на двух избирательных участках было принято, чтобы не допустить в парламент партию "Процветающая Армения". По ее словам, партия будет бороться против этого незаконного процесса всеми возможными законными и правовыми средствами и обжалует его.
Парламентские выборы в Армении состоялись 7 июня, депутатов избирали на пять лет. При этом оппозиция неоднократно обвиняла власти в грубом вмешательстве в избирательный процесс и работу ЦИК.
Партия премьер-министра Никола Пашиняна, выступающая за присоединение Армении к Евросоюзу, не смогла набрать 50% голосов, необходимых для формирования правительства. Однако она получит нужное для этого число мест за счет мандатов для нацменьшинств и перераспределения голосов не прошедших в парламент сил. Кроме нее в парламент проходят также две оппозиционные силы - блок "Сильная Армения" предпринимателя Самвела Карапетяна с 23,28% и альянс "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна с 9,93%.
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявлял, что выборы, на которых Пашинян пытается снять всех конкурентов, нельзя считать легитимными. А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что в Ереване вместо предвыборной борьбы по законам и прав.

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Бизнесмен Гагик Царукян на предвыборном митинге своей партии Процветающая Армения в преддверии парламентских выборов - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
"Процветающая Армения" заявила о многих неучтенных голосах за партию
9 июня, 19:28
 
В миреРоссияАрменияЕреванНикол ПашинянСамвел КарапетянРоберт КочарянПроцветающая АрменияFacebookПарламентские выборы в Армении в 2026 году
 
 
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