Продюсер "Москино" на вручении госнаград вспомнила напутствие Говорухина

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Лауреат государственной премии РФ в области литературы и искусства 2025 года, продюсер киностудии "Москино" Екатерина Жукова на церемонии вручения госнаград в Кремле вспомнила напутствие режиссера Станислава Говорухина создателям цикла исторических фильмов.