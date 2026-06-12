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Продюсер "Москино" на вручении госнаград вспомнила напутствие Говорухина - РИА Новости, 12.06.2026
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14:23 12.06.2026 (обновлено: 14:24 12.06.2026)
Продюсер "Москино" на вручении госнаград вспомнила напутствие Говорухина

Продюсер "Москино" Жукова на вручении госнаград вспомнила напутствие Говорухина

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и продюсер киностудии "Москино" Екатерина Жукова - лауреат Государственной премии в области литературы и искусства 2025 года
Президент РФ Владимир Путин и продюсер киностудии Москино Екатерина Жукова - лауреат Государственной премии в области литературы и искусства 2025 года - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент РФ Владимир Путин и продюсер киностудии "Москино" Екатерина Жукова - лауреат Государственной премии в области литературы и искусства 2025 года
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Екатерина Жукова, продюсер киностудии «Москино», получила государственную премию РФ в области литературы и искусства 2025 года за многолетнюю просветительскую деятельность по популяризации отечественной истории.
  • На церемонии вручения государственных наград в Кремле Жукова вспомнила напутствие режиссера Станислава Говорухина: «Опирайся на свои знания, развлекая, обучая».
  • Цикл российских исторических сериалов «История любви. История России» создавался с 2015 года при поддержке Минкультуры России и других структур и рассказывал о великих русских правителях и выдающихся исторических деятелях.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Лауреат государственной премии РФ в области литературы и искусства 2025 года, продюсер киностудии "Москино" Екатерина Жукова на церемонии вручения госнаград в Кремле вспомнила напутствие режиссера Станислава Говорухина создателям цикла исторических фильмов.
Президент России Владимир Путин в День России традиционно награждает Героев Труда и лауреатов государственных премий в области науки и технологий, литературы и искусства, а также гуманитарной, благотворительной и правозащитной деятельности. Жукова получила из рук главы государства премию за многолетнюю просветительскую деятельность по популяризации отечественной истории.
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"Была у нас мечта: рассказать об истории нашей страны, о выдающихся людях, о замечательных событиях, которыми так богата наша история, история России. Когда мы начали, Вячеслав Сергеевич Говорухин, который очень нас поддерживал, мне сказал: ты историк, опирайся на свои знания, развлекая, обучая. И это стало нашим девизом", - рассказала она на церемонии.
Жукова напомнила, что цикл российских исторических сериалов "История любви. История России" создавался с 2015 года при поддержке Минкультуры России, ВГТРК, ИРИ и других структур. Создатели рассказали зрителям о великих русских правителях и выдающихся исторических деятелях, среди которых Иван Грозный, Андрей Боголюбский, а также Петр Столыпин и Федор Шаляпин.
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РоссияСтанислав ГоворухинВладимир ПутинМоскиноВГТРК
 
 
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