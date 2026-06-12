Продюсер "Москино" на вручении госнаград вспомнила напутствие Говорухина

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Екатерина Жукова, продюсер киностудии «Москино», получила государственную премию РФ в области литературы и искусства 2025 года за многолетнюю просветительскую деятельность по популяризации отечественной истории.
- На церемонии вручения государственных наград в Кремле Жукова вспомнила напутствие режиссера Станислава Говорухина: «Опирайся на свои знания, развлекая, обучая».
- Цикл российских исторических сериалов «История любви. История России» создавался с 2015 года при поддержке Минкультуры России и других структур и рассказывал о великих русских правителях и выдающихся исторических деятелях.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Лауреат государственной премии РФ в области литературы и искусства 2025 года, продюсер киностудии "Москино" Екатерина Жукова на церемонии вручения госнаград в Кремле вспомнила напутствие режиссера Станислава Говорухина создателям цикла исторических фильмов.
Президент России Владимир Путин в День России традиционно награждает Героев Труда и лауреатов государственных премий в области науки и технологий, литературы и искусства, а также гуманитарной, благотворительной и правозащитной деятельности. Жукова получила из рук главы государства премию за многолетнюю просветительскую деятельность по популяризации отечественной истории.
"Была у нас мечта: рассказать об истории нашей страны, о выдающихся людях, о замечательных событиях, которыми так богата наша история, история России. Когда мы начали, Вячеслав Сергеевич Говорухин, который очень нас поддерживал, мне сказал: ты историк, опирайся на свои знания, развлекая, обучая. И это стало нашим девизом", - рассказала она на церемонии.
Жукова напомнила, что цикл российских исторических сериалов "История любви. История России" создавался с 2015 года при поддержке Минкультуры России, ВГТРК, ИРИ и других структур. Создатели рассказали зрителям о великих русских правителях и выдающихся исторических деятелях, среди которых Иван Грозный, Андрей Боголюбский, а также Петр Столыпин и Федор Шаляпин.