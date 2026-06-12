Россиянам назвали способы пережить жару без кондиционера

Краткий пересказ от РИА ИИ Профилактика перегрева должна начинаться заранее, не стоит ждать, когда станет совсем плохо.

В течение дня важно ограничивать нагрев помещения, закрывая окна на солнечной стороне с позднего утра до вечера и проветривая помещение рано утром и поздно вечером.

Необходимо уделять внимание питьевому режиму и избегать физической активности в самые жаркие часы.

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Терапевт, профпатолог АО "Медицина" Светлана Бурнацкая назвала способы пережить жару без кондиционера, отметив, что главная ошибка - пытаться бороться с высокой температурой только тогда, когда становится совсем плохо.

"Главная ошибка - пытаться бороться с высокой температурой только тогда, когда становится совсем плохо. Профилактика перегрева должна начинаться заранее", - пояснила врач в интервью " Лента.ру ".

По ее словам, в течение дня важно ограничивать нагрев помещения. Окна на солнечной стороне лучше держать закрытыми с позднего утра до вечера, а проветривать помещение следует рано утром и поздно вечером, когда температура на улице снижается.

Кроме того, особое внимание, нужно уделять питьевому режиму, так как организм теряет много жидкости через потоотделение, и обезвоживание может развиваться незаметно.

В самые жаркие часы физическую активность, по ее словам, лучше исключить, перенеся тренировки и работу на даче на утро или вечер. Для улучшения сна Бурнацкая советует принимать прохладный душ перед сном, использовать легкое постельное белье из хлопка или льна и отказаться от плотных одеял.