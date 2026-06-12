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Россиянам назвали способы пережить жару без кондиционера - РИА Новости, 12.06.2026
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12:56 12.06.2026
Россиянам назвали способы пережить жару без кондиционера

Бурнацкая назвала способы пережить жару без кондиционера

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАномальная жара
Аномальная жара - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Профилактика перегрева должна начинаться заранее, не стоит ждать, когда станет совсем плохо.
  • В течение дня важно ограничивать нагрев помещения, закрывая окна на солнечной стороне с позднего утра до вечера и проветривая помещение рано утром и поздно вечером.
  • Необходимо уделять внимание питьевому режиму и избегать физической активности в самые жаркие часы.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Терапевт, профпатолог АО "Медицина" Светлана Бурнацкая назвала способы пережить жару без кондиционера, отметив, что главная ошибка - пытаться бороться с высокой температурой только тогда, когда становится совсем плохо.
"Главная ошибка - пытаться бороться с высокой температурой только тогда, когда становится совсем плохо. Профилактика перегрева должна начинаться заранее", - пояснила врач в интервью "Лента.ру".
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По ее словам, в течение дня важно ограничивать нагрев помещения. Окна на солнечной стороне лучше держать закрытыми с позднего утра до вечера, а проветривать помещение следует рано утром и поздно вечером, когда температура на улице снижается.
Кроме того, особое внимание, нужно уделять питьевому режиму, так как организм теряет много жидкости через потоотделение, и обезвоживание может развиваться незаметно.
В самые жаркие часы физическую активность, по ее словам, лучше исключить, перенеся тренировки и работу на даче на утро или вечер. Для улучшения сна Бурнацкая советует принимать прохладный душ перед сном, использовать легкое постельное белье из хлопка или льна и отказаться от плотных одеял.
Бурнацкая отметила, что людям старшего возраста и пациентам с гипертонией следует соблюдать особую осторожность.
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