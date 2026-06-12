"Зенит" уволил Вергуна с поста и.о. главного тренера

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» уволил Ростислава Вергуна с поста временно исполняющего обязанности главного тренера.
- Увольнение произошло после поражения в серии за бронзу Единой лиги ВТБ против клуба «Локомотив-Кубань».
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Петербургский баскетбольный клуб "Зенит" уволил белоруса Ростислава Вергуна с поста временно исполняющего обязанности главного тренера после поражения в серии за бронзу Единой лиги ВТБ.
В пятницу "Зенит" уступил краснодарскому клубу "Локомотив-Кубань" в решающем пятом матче серии плей-офф за третье место баскетбольной Единой лиги ВТБ.
"Вы дождались. Меня уволили, все нормально. Сезон закончен, живем дальше", - заявил Вергун на пресс-конференции, запись которой опубликована в группе "Зенита" в соцсети "ВКонтакте".
Вергун был назначен на пост временно исполняющего обязанности главного тренера 29 мая после увольнения Деяна Радоньича.