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"Зенит" уволил Вергуна с поста и.о. главного тренера - РИА Новости Спорт, 12.06.2026
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Баскетбол
 
16:22 12.06.2026 (обновлено: 17:27 12.06.2026)
"Зенит" уволил Вергуна с поста и.о. главного тренера

БК "Зенит" уволил Вергуна с поста врио главного тренера

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкРостислав Вергун
Ростислав Вергун - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Ростислав Вергун. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» уволил Ростислава Вергуна с поста временно исполняющего обязанности главного тренера.
  • Увольнение произошло после поражения в серии за бронзу Единой лиги ВТБ против клуба «Локомотив-Кубань».
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Петербургский баскетбольный клуб "Зенит" уволил белоруса Ростислава Вергуна с поста временно исполняющего обязанности главного тренера после поражения в серии за бронзу Единой лиги ВТБ.
В пятницу "Зенит" уступил краснодарскому клубу "Локомотив-Кубань" в решающем пятом матче серии плей-офф за третье место баскетбольной Единой лиги ВТБ.
"Вы дождались. Меня уволили, все нормально. Сезон закончен, живем дальше", - заявил Вергун на пресс-конференции, запись которой опубликована в группе "Зенита" в соцсети "ВКонтакте".
Вергун был назначен на пост временно исполняющего обязанности главного тренера 29 мая после увольнения Деяна Радоньича.
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