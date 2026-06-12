Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Зеленский в ближайшее время потребует от стран Евросоюза дополнительные 20 миллиардов долларов помощи.
- Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал это абсурдом и призвал полностью прекратить финансировать киевский режим.
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Решение Владимира Зеленского в ближайшее время потребовать от стран Евросоюза дополнительные 20 миллиардов долларов помощи является настоящим абсурдом, написал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X.
"Полный бред! <…> Франция, таким образом, внесет дополнительно минимум два миллиарда долларов на войну и коррупцию!" — высказался он.
Политик также призвал полностью прекратить финансировать киевский режим.
Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. Бюджет страны на 2026 год был принят с дефицитом в 1,9 триллиона гривен (45 миллиардов долларов). Киев пытается латать дыры в бюджете за счет внешнего финансирования, но партнеры все чаще предупреждают, что Киеву необходимо активизировать поиск источников самофинансирования.