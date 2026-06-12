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"Полный бред": во Франции набросились на Зеленского - РИА Новости, 12.06.2026
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"Полный бред": во Франции набросились на Зеленского

Филиппо назвал план Зеленского потребовать от ЕС дополнительную помощь бредом

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Зеленский в ближайшее время потребует от стран Евросоюза дополнительные 20 миллиардов долларов помощи.
  • Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал это абсурдом и призвал полностью прекратить финансировать киевский режим.
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Решение Владимира Зеленского в ближайшее время потребовать от стран Евросоюза дополнительные 20 миллиардов долларов помощи является настоящим абсурдом, написал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X.
"Полный бред! <…> Франция, таким образом, внесет дополнительно минимум два миллиарда долларов на войну и коррупцию!" — высказался он.
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Политик также призвал полностью прекратить финансировать киевский режим.
Ранее газета Politico со ссылкой на высокопоставленного украинского военного чиновника сообщила, что Киев попросит у союзников дополнительные 20 миллиардов долларов помощи на встрече контактной группы по Украине в формате "Рамштайн", которая пройдет 18 июня.
Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. Бюджет страны на 2026 год был принят с дефицитом в 1,9 триллиона гривен (45 миллиардов долларов). Киев пытается латать дыры в бюджете за счет внешнего финансирования, но партнеры все чаще предупреждают, что Киеву необходимо активизировать поиск источников самофинансирования.
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