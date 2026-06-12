Мендель набросилась на Зеленского из-за ситуации с ПВО

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"После того как Зеленский пообещал (но не смог) создать украинскую вакцину от Covid, пообещал производить четыре миллиона дронов в год и пообещал разработать собственную ядерную программу, при этом не добившись реального прогресса ни в одном из этих направлений, я не уверена, что его компании действительно удастся создать собственный украинский Patriot. Особенно с помощью Fire Point, которая вызывает серьезные сомнения как у военных, так и у инженеров", — написала она в социальной сети X.