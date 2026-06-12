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Мендель набросилась на Зеленского из-за ситуации с ПВО - РИА Новости, 12.06.2026
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08:46 12.06.2026 (обновлено: 14:18 12.06.2026)
Мендель набросилась на Зеленского из-за ситуации с ПВО

Мендель поставила под сомнение быструю разработку украинского аналога Patriot

© AP Photo / Petros KaradjiasВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© AP Photo / Petros Karadjias
Владимир Зеленский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель считает, что Украина не сможет быстро произвести свою альтернативу для ракет ПВО Patriot.
  • Мендель отметила, что разработка собственной ракеты-перехватчика требует многих лет.
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Украина не сможет быстро произвести свою альтернативу для ракет ПВО Patriot, считает бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель.
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"После того как Зеленский пообещал (но не смог) создать украинскую вакцину от Covid, пообещал производить четыре миллиона дронов в год и пообещал разработать собственную ядерную программу, при этом не добившись реального прогресса ни в одном из этих направлений, я не уверена, что его компании действительно удастся создать собственный украинский Patriot. Особенно с помощью Fire Point, которая вызывает серьезные сомнения как у военных, так и у инженеров", — написала она в социальной сети X.

Мендель также отметила, что разработка собственной ракеты-перехватчика требует многих лет.
"Гораздо важнее следующий вопрос: действительно ли Зеленский планирует продолжать войну еще семь-восемь лет? И если да, то что останется от Украины?" — подытожила она.
В среду Telegraph писал, что Лондон захотел помочь Киеву в разработке некоего аналога системы ПВО Patriot.
В конце мая Зеленский написал письмо президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу и американскому конгрессу с просьбой нарастить поставки комплексов ПВО и ракет для них из-за растущего дефицита боеприпасов в ВСУ. Позднее Зеленский сообщил, что ни конгресс США, ни Белый дом не ответили на его письмо.
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