Мендель набросилась на Зеленского из-за ситуации с ПВО

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель считает, что Украина не сможет быстро произвести свою альтернативу для ракет ПВО Patriot.
- Мендель отметила, что разработка собственной ракеты-перехватчика требует многих лет.
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Украина не сможет быстро произвести свою альтернативу для ракет ПВО Patriot, считает бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель.
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"После того как Зеленский пообещал (но не смог) создать украинскую вакцину от Covid, пообещал производить четыре миллиона дронов в год и пообещал разработать собственную ядерную программу, при этом не добившись реального прогресса ни в одном из этих направлений, я не уверена, что его компании действительно удастся создать собственный украинский Patriot. Особенно с помощью Fire Point, которая вызывает серьезные сомнения как у военных, так и у инженеров", — написала она в социальной сети X.
Мендель также отметила, что разработка собственной ракеты-перехватчика требует многих лет.
В конце мая Зеленский написал письмо президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу и американскому конгрессу с просьбой нарастить поставки комплексов ПВО и ракет для них из-за растущего дефицита боеприпасов в ВСУ. Позднее Зеленский сообщил, что ни конгресс США, ни Белый дом не ответили на его письмо.