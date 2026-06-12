Новая выходка Зеленского вызвала возмущение на Западе

"В Польше царит огромное возмущение. Двусторонние отношения между двумя странами никогда не были столь напряженными с начала войны", — говорится в материале.

На счету ОУН*-УПА* множество преступлений, в том числе Волынская резня — массовое уничтожение польского населения на Волыни в 1943 году. Тогда зверски были убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать c националистами.