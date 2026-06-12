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Новая выходка Зеленского вызвала возмущение на Западе - РИА Новости, 12.06.2026
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02:04 12.06.2026
Новая выходка Зеленского вызвала возмущение на Западе

NZZ: отношения Украины и Польши находятся в упадке из-за Зеленского

© AP Photo / Markus SchreiberВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Владимир Зеленский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Решение Владимира Зеленского присвоить наименование "имени героев УПА*" отдельному центру специализированных операций "Север" специальных операций ВСУ разрушило отношения Украины и Польши, пишет швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung.
  • Автор отмечает, что против этого шага в Киеве сплотились и правые, и левые политические силы, что говорит о серьезности ситуации.
  • При этом в стране усиливается недовольство растущим количеством украинских беженцев, что делает риторику правящих кругов в Варшаве еще более радикальной.
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Решение Владимира Зеленского присвоить наименование "имени героев УПА*" отдельному центру специализированных операций "Север" специальных операций ВСУ разрушило отношения Украины и Польши, пишет швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung.
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"В Польше царит огромное возмущение. Двусторонние отношения между двумя странами никогда не были столь напряженными с начала войны", — говорится в материале.
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Автор отмечает, что против этого шага в Киеве сплотились и правые, и левые политические силы, что говорит о серьезности ситуации. При этом в стране усиливается недовольство растущим количеством украинских беженцев, что делает риторику правящих кругов в Варшаве еще более радикальной.
В конце мая глава киевского режима принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН*-УПА* Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование "имени героев УПА*" отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ. В марте украинские СМИ сообщали, что останки других лидеров ОУН* также могут перезахоронить.
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После этого президент Польши Кароль Навроцкий инициировал рассмотрение вопроса о лишении Зеленского ордена Белого Орла, которым того в 2023 году наградил предыдущий глава государства Анджей Дуда.
На счету ОУН*-УПА* множество преступлений, в том числе Волынская резня — массовое уничтожение польского населения на Волыни в 1943 году. Тогда зверски были убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать c националистами.
* Запрещенные на территории России террористические организации.
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