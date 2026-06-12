Краткий пересказ от РИА ИИ
- Решение Владимира Зеленского присвоить наименование "имени героев УПА*" отдельному центру специализированных операций "Север" специальных операций ВСУ разрушило отношения Украины и Польши, пишет швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung.
- Автор отмечает, что против этого шага в Киеве сплотились и правые, и левые политические силы, что говорит о серьезности ситуации.
- При этом в стране усиливается недовольство растущим количеством украинских беженцев, что делает риторику правящих кругов в Варшаве еще более радикальной.
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Решение Владимира Зеленского присвоить наименование "имени героев УПА*" отдельному центру специализированных операций "Север" специальных операций ВСУ разрушило отношения Украины и Польши, пишет швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung.
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"В Польше царит огромное возмущение. Двусторонние отношения между двумя странами никогда не были столь напряженными с начала войны", — говорится в материале.
В конце мая глава киевского режима принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН*-УПА* Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование "имени героев УПА*" отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ. В марте украинские СМИ сообщали, что останки других лидеров ОУН* также могут перезахоронить.
После этого президент Польши Кароль Навроцкий инициировал рассмотрение вопроса о лишении Зеленского ордена Белого Орла, которым того в 2023 году наградил предыдущий глава государства Анджей Дуда.
На счету ОУН*-УПА* множество преступлений, в том числе Волынская резня — массовое уничтожение польского населения на Волыни в 1943 году. Тогда зверски были убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать c националистами.
* Запрещенные на территории России террористические организации.