Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Зеленский встретился с украинскими деятелями культуры и заявил, что ощущает себя одинаково с представителями ЛГБТ*.
- Зеленский считает, что в обществе нужно открыто говорить обо всем и что у всех людей одинаковые права.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский встретился с украинскими деятелями культуры и сказал, что ощущает себя одинаково с представителями ЛГБТ* (движение ЛГБТ* признано в России экстремистским и запрещено).
В августе 2022 года на сайте Зеленского был опубликован ответ на петицию об организации однополых браков, которая собрала 25 тысяч подписей. Тогда же Зеленский обратился к премьер-министру страны Денису Шмыгалю с просьбой рассмотреть вопрос официальной регистрации ЛГБТ*-союзов.
В четверг Зеленский провел встречу с деятелями культуры, где признался, что чувствует идентичность с представителями нетрадиционной сексуальной ориентации.
"Я считаю, что в обществе нужно открыто обо всем говорить. Мы одинаковые и у нас одинаковые права", - сказал Зеленский, отвечая на вопрос главы общественной организации "Украинские ЛГБТ*-военные за равные права" Александра Деменко о том, нужны ли сейчас культурные продукты "для нормализации явления ЛГБТ* на Украине" и для повышения толерантности к нему у населения страны.
Вопрос об однополых браках на официальном уровне также поднимался в 2024 году, когда комитет Верховной рады по вопросам здоровья нации рекомендовал к рассмотрению в первом чтении законопроект об однополых союзах на Украине. Законопроект об обновлении семейного и гражданского кодекса был принят в первом чтении Верховной радой Украины в апреле 2026 года.
Однако официальный представитель МИД РФ Мария Захарова еще 8 марта прокомментировала решение Верховного суда Украины признать отношения однополой пары семьей. Она отметила, что киевский режим сумел и 8 марта наполнить новым квазисмыслом, и подчеркнула, что "у Зеленского, конечно, открываются фантастические перспективы".
* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории РФ.