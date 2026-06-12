Рейтинг@Mail.ru
Зеленский встретился с деятелями культуры и поддержал ЛГБТ* - РИА Новости, 12.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:12 12.06.2026
Зеленский встретился с деятелями культуры и поддержал ЛГБТ*

Зеленский поддержал движение ЛГБТ на встрече с деятелями культуры

© AP Photo / Vadim GhirdaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© AP Photo / Vadim Ghirda
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Зеленский встретился с украинскими деятелями культуры и заявил, что ощущает себя одинаково с представителями ЛГБТ*.
  • Зеленский считает, что в обществе нужно открыто говорить обо всем и что у всех людей одинаковые права.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский встретился с украинскими деятелями культуры и сказал, что ощущает себя одинаково с представителями ЛГБТ* (движение ЛГБТ* признано в России экстремистским и запрещено).
В августе 2022 года на сайте Зеленского был опубликован ответ на петицию об организации однополых браков, которая собрала 25 тысяч подписей. Тогда же Зеленский обратился к премьер-министру страны Денису Шмыгалю с просьбой рассмотреть вопрос официальной регистрации ЛГБТ*-союзов.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
Зеленского на фоне скандала с героизацией УПА* уже не ждут в Польше
Вчера, 14:17
В четверг Зеленский провел встречу с деятелями культуры, где признался, что чувствует идентичность с представителями нетрадиционной сексуальной ориентации.
"Я считаю, что в обществе нужно открыто обо всем говорить. Мы одинаковые и у нас одинаковые права", - сказал Зеленский, отвечая на вопрос главы общественной организации "Украинские ЛГБТ*-военные за равные права" Александра Деменко о том, нужны ли сейчас культурные продукты "для нормализации явления ЛГБТ* на Украине" и для повышения толерантности к нему у населения страны.
Вопрос об однополых браках на официальном уровне также поднимался в 2024 году, когда комитет Верховной рады по вопросам здоровья нации рекомендовал к рассмотрению в первом чтении законопроект об однополых союзах на Украине. Законопроект об обновлении семейного и гражданского кодекса был принят в первом чтении Верховной радой Украины в апреле 2026 года.
Однако официальный представитель МИД РФ Мария Захарова еще 8 марта прокомментировала решение Верховного суда Украины признать отношения однополой пары семьей. Она отметила, что киевский режим сумел и 8 марта наполнить новым квазисмыслом, и подчеркнула, что "у Зеленского, конечно, открываются фантастические перспективы".
* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории РФ.
Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
"Нежности с Зеленским". Подарок Макрона Киеву вызвал бурную реакцию в Сети
10 июня, 20:48
 
РоссияУкраинаВладимир ЗеленскийДенис ШмыгальМария ЗахароваВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала