Зеленский встретился с деятелями культуры и поддержал ЛГБТ*

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский встретился с украинскими деятелями культуры и сказал, что ощущает себя одинаково с представителями ЛГБТ* (движение ЛГБТ* признано в России экстремистским и запрещено).

"Я считаю, что в обществе нужно открыто обо всем говорить. Мы одинаковые и у нас одинаковые права", - сказал Зеленский, отвечая на вопрос главы общественной организации "Украинские ЛГБТ*-военные за равные права" Александра Деменко о том, нужны ли сейчас культурные продукты "для нормализации явления ЛГБТ* на Украине" и для повышения толерантности к нему у населения страны.