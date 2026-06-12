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Украина исключила русский язык из списка подлежащих защите - РИА Новости, 12.06.2026
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20:51 12.06.2026 (обновлено: 21:01 12.06.2026)
Украина исключила русский язык из списка подлежащих защите

Зеленский подписал закон, исключающий русский язык из списка подлежащих защите

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Зеленский подписал закон, исключающий русский язык из перечня подлежащих защите.
  • В декабре 2025 года украинский парламент поддержал законопроект, который исключил русский язык из перечня подлежащих защите и добавил в список урумский, румейский, ромский, чешский, крымчакский, караимский и идиш.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский подписал закон, который исключает русский язык из перечня подлежащих защите, сообщил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук.
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"(Зеленский - ред.) подписал Закон №4699-IX... русский язык исключен из перечня языков, к которым Украина применяет положения Хартии (Европейской хартии о защите языков национальных меньшинств - ред.) ", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Стефанчука в социальной сети Facebook*.
В декабре 2025 года украинский парламент поддержал законопроект, который исключает русский язык из перечня подлежащих защите. Тогда в список были добавлены урумский, румейский, ромский, чешский, крымчакский, караимский и идиш.
После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни.
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