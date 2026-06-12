Рейтинг@Mail.ru
Париж не принял мер по защите российских загранучреждений, заявил генконсул - РИА Новости, 12.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:06 12.06.2026
Париж не принял мер по защите российских загранучреждений, заявил генконсул

Генконсул Оранский: Париж не принял мер по защите российских загранучреждений

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаги Франции и ЕС
Флаги Франции и ЕС - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Флаги Франции и ЕС. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Власти Франции не приняли мер по защите российских дипломатов и загранучреждений после нападения украинских активистов на генеральное консульство России в Марселе в 2025 году, заявил генконсул в Марселе Станислав Оранский.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Власти Франции не приняли мер по защите российских дипломатов и загранучреждений после нападения украинских активистов на генеральное консульство России в Марселе в 2025 году, заявил в интервью РИА Новости генконсул РФ в Марселе Станислав Оранский.
В феврале 2025 года на территорию генконсульства России в Марселе были брошены три пластиковые бутылки со взрывчаткой. Две из них взорвались, создав угрозу безопасности сотрудников учреждения. Никто не пострадал. Полиция задержала двух подозреваемых на проукраинском митинге.
Алексей Мешков - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
Посол России в Париже заявил об отсутствии реальных отношений с Францией
Вчера, 20:21
"Французские власти не только не осудили и не предприняли каких-либо мер по защите российских дипломатов и загранучреждений, но фактически оправдали обвиняемых в нападении на генконсульство", - сообщил Оранский.
Он напомнил, что французский суд квалифицировал действия террористов как мелкое хулиганство, и после первого заседания суда сложилось впечатление, что судьи были настроены скорее наградить нападавших, чем в чем-либо обвинить.
"Как и в случае с дискриминацией российских граждан и нарушением их прав французы предпочитают делать вид, что ничего из ряда вон выходящего, что требует принятия срочных мер, не происходит", - отметил генконсул.
Марсельский уголовный суд приговорил напавших на генконсульство к восьми месяцам лишения свободы с возможностью отбывать наказание под домашним арестом с электронным браслетом. Однако позже Апелляционный суд Марселя заменил срок одному из осужденных на условный.
МИД РФ в связи с нападением призвал французские власти принять меры по обеспечению безопасности российских загранучреждений и их сотрудников.
Алексей Мешков - РИА Новости, 1920, 03.05.2026
Посол рассказал о выдаче Францией виз россиянам в 2025 году
3 мая, 03:05
 
РоссияПарижФранция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала