Краткий пересказ от РИА ИИ Власти Франции не приняли мер по защите российских дипломатов и загранучреждений после нападения украинских активистов на генеральное консульство России в Марселе в 2025 году, заявил генконсул в Марселе Станислав Оранский.

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Власти Франции не приняли мер по защите российских дипломатов и загранучреждений после нападения украинских активистов на генеральное консульство России в Марселе в 2025 году, заявил в интервью РИА Новости генконсул РФ в Марселе Станислав Оранский.

В феврале 2025 года на территорию генконсульства России в Марселе были брошены три пластиковые бутылки со взрывчаткой. Две из них взорвались, создав угрозу безопасности сотрудников учреждения. Никто не пострадал. Полиция задержала двух подозреваемых на проукраинском митинге.

"Французские власти не только не осудили и не предприняли каких-либо мер по защите российских дипломатов и загранучреждений, но фактически оправдали обвиняемых в нападении на генконсульство", - сообщил Оранский.

Он напомнил, что французский суд квалифицировал действия террористов как мелкое хулиганство, и после первого заседания суда сложилось впечатление, что судьи были настроены скорее наградить нападавших, чем в чем-либо обвинить.

"Как и в случае с дискриминацией российских граждан и нарушением их прав французы предпочитают делать вид, что ничего из ряда вон выходящего, что требует принятия срочных мер, не происходит", - отметил генконсул.

Марсельский уголовный суд приговорил напавших на генконсульство к восьми месяцам лишения свободы с возможностью отбывать наказание под домашним арестом с электронным браслетом. Однако позже Апелляционный суд Марселя заменил срок одному из осужденных на условный.