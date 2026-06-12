Захарова рассказала об истории создания новой песни на ее стихи

Краткий пересказ от РИА ИИ Мария Захарова рассказала об истории создания песни "Взлетаем на грозу" на ее стихи.

Песню написал Макс Фадеев, а исполнил Роман Михраби, участник телевизионного проекта "Ну-ка, все вместе!" из Иркутска.

Дипломат отметила, что песня посвящена времени героев и преодолению непреодолимых обстоятельств.

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала об истории создания новой песни на ее стихи после того, как премьера композиции "Взлетаем на грозу" о героях и преодолении невозможных обстоятельств состоялась в День России в столичных Лужниках.

Премьера песни на слова Захаровой состоялась в День России в Лужниках на всероссийском молодежном фестивале "Топфест". Ее исполнил участник телевизионного проекта "Ну-ка, все вместе!" из Иркутска Роман Михраби, который привык преодолевать трудности: в детстве Роману поставили неутешительный диагноз — ДЦП.

« "Каждое из них (слов - ред.) выстрадано, подслушано у миллионов наших людей, прочитано в книгах и соцсетях", - поделиилась Захарова, отметив, что "ждала музыку, ждала исполнителя".

"Песня — про время героев, которое начинается с маленького шага преодоления непреодолимых обстоятельств", - отметила она.

По словам Захаровой, "с музыкой получилось как всегда": ночью позвонил Макс Фадеев и срочно попросил текст, серьезный и глубокий, а уже через неделю прислал демо-версию песни.

Дипломат признала, что исполнителя искали долго, но нашелся тот самый, который сказал: "Мария Владимировна, здесь каждое слово про меня".

По ее словам, судьба Романа Михраби — квинтэссенция всего того, о чем говорят в День России.

« "Это и о Родине, и о героях, и о преодолении невозможных обстоятельств вопреки всему, о вере, о силе духа и настоящем Русском характере", - подчеркнула Мария Захарова.

Роман родился в Иркутске. Мама — русская, папа — афганец. "Как и у всех нас, намешано разной крови, но Русская культура, Русский характер, Русский дух, которые в каждом из нас, — объединяют", - указала Захарова.

Она добавила, что Роман живет с диагнозом ДЦП, но несмотря на страшную болезнь, ни семья, ни сам Роман не опустили руки.

"Он не просто развил музыкальный талант, проявившийся еще в ранние годы, но успешно выступает на сцене (четырехкратный лауреат фестиваля "Байкальская звезда"!), а еще успевает учиться в Институте мировой экономики и международных отношений Байкальского государственного университета и даже писать научные статьи", - поделилась она.

« "Песня про вызовы, про то, что герои среди нас. О каждом, кто верит и делает все возможное и невозможное, бросая вызов обстоятельствам", - отметила Захарова.

В своем посте она опубликовала запись выступления Романа в Лужниках и видео, на котором артист благодарит ее за стихи и называет подарком судьбы то, что ему представилась такая возможность.