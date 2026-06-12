Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мария Захарова рассказала об истории создания песни "Взлетаем на грозу" на ее стихи.
- Песню написал Макс Фадеев, а исполнил Роман Михраби, участник телевизионного проекта "Ну-ка, все вместе!" из Иркутска.
- Дипломат отметила, что песня посвящена времени героев и преодолению непреодолимых обстоятельств.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала об истории создания новой песни на ее стихи после того, как премьера композиции "Взлетаем на грозу" о героях и преодолении невозможных обстоятельств состоялась в День России в столичных Лужниках.
Премьера песни на слова Захаровой состоялась в День России в Лужниках на всероссийском молодежном фестивале "Топфест". Ее исполнил участник телевизионного проекта "Ну-ка, все вместе!" из Иркутска Роман Михраби, который привык преодолевать трудности: в детстве Роману поставили неутешительный диагноз — ДЦП.
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В своем Telegram-канале Захарова рассказала, что песню на ее стихи, которые появились давно, написал Макс Фадеев.
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"Каждое из них (слов - ред.) выстрадано, подслушано у миллионов наших людей, прочитано в книгах и соцсетях", - поделиилась Захарова, отметив, что "ждала музыку, ждала исполнителя".
"Песня — про время героев, которое начинается с маленького шага преодоления непреодолимых обстоятельств", - отметила она.
По словам Захаровой, "с музыкой получилось как всегда": ночью позвонил Макс Фадеев и срочно попросил текст, серьезный и глубокий, а уже через неделю прислал демо-версию песни.
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Дипломат признала, что исполнителя искали долго, но нашелся тот самый, который сказал: "Мария Владимировна, здесь каждое слово про меня".
По ее словам, судьба Романа Михраби — квинтэссенция всего того, о чем говорят в День России.
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"Это и о Родине, и о героях, и о преодолении невозможных обстоятельств вопреки всему, о вере, о силе духа и настоящем Русском характере", - подчеркнула Мария Захарова.
Роман родился в Иркутске. Мама — русская, папа — афганец. "Как и у всех нас, намешано разной крови, но Русская культура, Русский характер, Русский дух, которые в каждом из нас, — объединяют", - указала Захарова.
Она добавила, что Роман живет с диагнозом ДЦП, но несмотря на страшную болезнь, ни семья, ни сам Роман не опустили руки.
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"Он не просто развил музыкальный талант, проявившийся еще в ранние годы, но успешно выступает на сцене (четырехкратный лауреат фестиваля "Байкальская звезда"!), а еще успевает учиться в Институте мировой экономики и международных отношений Байкальского государственного университета и даже писать научные статьи", - поделилась она.
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"Песня про вызовы, про то, что герои среди нас. О каждом, кто верит и делает все возможное и невозможное, бросая вызов обстоятельствам", - отметила Захарова.
В своем посте она опубликовала запись выступления Романа в Лужниках и видео, на котором артист благодарит ее за стихи и называет подарком судьбы то, что ему представилась такая возможность.
"В песне и выступлении Романа отражены выстраданные миллионами мысли и переживания. В День России о времени героев, которое настает для каждого", - заключила Захарова.