"Урал" объявил о назначении Юрана на пост главного тренера

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Екатеринбургский ФК «Урал» назначил Сергея Юрана на пост главного тренера команды.
- Перед Юраном поставлена задача вывести «Урал» в Российскую премьер-лигу.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Екатеринбургский "Урал" назначил Сергея Юрана на пост главного тренера команды, сообщается в Telegram-канале футбольного клуба Первой лиги.
Сроки соглашения с 57-летним специалистом не уточняются. Отмечается, что перед Юраном поставлена задача вывести "Урал" в Российскую премьер-лигу (РПЛ).
Юран 25 мая был назначен на пост главного тренера клуба "СКА-Хабаровск", спустя две недели команда объявила об уходе специалиста по семейным обстоятельствам.
Предыдущим клубом Юрана был турецкий "Серик Беледиеспор", который он покинул в октябре. До турецкой команды Юран также возглавлял "Нижний Новгород", "Химки", красногорский "Зоркий", калининградскую "Балтику", новосибирскую "Сибирь", ярославский "Шинник", ставропольское "Динамо" и работал в тренерском штабе московского "Спартака".