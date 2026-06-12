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"Урал" объявил о назначении Юрана на пост главного тренера - РИА Новости Спорт, 12.06.2026
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Футбол
 
13:56 12.06.2026
"Урал" объявил о назначении Юрана на пост главного тренера

"Урал" объявил о назначении Юрана на пост главного тренера команды

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкСергей Юран
Сергей Юран - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Екатеринбургский ФК «Урал» назначил Сергея Юрана на пост главного тренера команды.
  • Перед Юраном поставлена задача вывести «Урал» в Российскую премьер-лигу.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Екатеринбургский "Урал" назначил Сергея Юрана на пост главного тренера команды, сообщается в Telegram-канале футбольного клуба Первой лиги.
Сроки соглашения с 57-летним специалистом не уточняются. Отмечается, что перед Юраном поставлена задача вывести "Урал" в Российскую премьер-лигу (РПЛ).
Юран 25 мая был назначен на пост главного тренера клуба "СКА-Хабаровск", спустя две недели команда объявила об уходе специалиста по семейным обстоятельствам.
Предыдущим клубом Юрана был турецкий "Серик Беледиеспор", который он покинул в октябре. До турецкой команды Юран также возглавлял "Нижний Новгород", "Химки", красногорский "Зоркий", калининградскую "Балтику", новосибирскую "Сибирь", ярославский "Шинник", ставропольское "Динамо" и работал в тренерском штабе московского "Спартака".
По ходу карьеры футболиста Юран выступал за сборные СССР, СНГ и России, играл в том числе в киевском "Динамо", "Спартаке", португальских "Бенфике" и "Порту", английском "Миллуолле", немецких "Фортуне" и "Бохуме", австрийском "Штурме".
Сергей Юран - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
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