Путин наградил орденом главу Росимущества

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин наградил главу Росимущества Вадима Яковенко орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени.
- Награда присвоена за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил главу Росимущества Вадима Яковенко орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить: орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени Яковенко Вадима Владимировича - руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом", - говорится в документе.