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Путин наградил орденом главу Росимущества - РИА Новости, 12.06.2026
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20:37 12.06.2026 (обновлено: 21:01 12.06.2026)
Путин наградил орденом главу Росимущества

Путин наградил главу Росимущества Яковенко орденом "За заслуги перед Отечеством"

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкГлава Росимущества Вадим Яковенко
Глава Росимущества Вадим Яковенко - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Глава Росимущества Вадим Яковенко. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин наградил главу Росимущества Вадима Яковенко орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени.
  • Награда присвоена за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил главу Росимущества Вадима Яковенко орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить: орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени Яковенко Вадима Владимировича - руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом", - говорится в документе.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
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ОбществоВадим ЯковенкоФедеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)
 
 
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