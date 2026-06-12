В Сумах прогремела серия взрывов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Сумах на северо-востоке Украины прогремели два новых взрыва на фоне воздушной тревоги.
- Ранее в тот же день телеканал «Общественное» сообщал о восьми взрывах на территории города.
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Два взрыва прогремели в Сумах на северо-востоке Украины на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное".
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"Снова взрыв в Сумах", — говорится в сообщении в Telegram-канале.
Чуть позже телеканал сообщил о еще одном взрыве.
По данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, в части Сумской области звучит сигнал воздушной тревоги.
Ранее в пятницу телеканал уже сообщал о восьми взрывах на территории города.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным целям и предприятиям украинского ВПК.
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