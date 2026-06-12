Рейтинг@Mail.ru
В Сумах прогремела серия взрывов - РИА Новости, 12.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:01 12.06.2026 (обновлено: 12:05 12.06.2026)
В Сумах прогремела серия взрывов

В Сумах прогремели два взрыва на фоне воздушной тревоги

© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинский пожарный
Украинский пожарный - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© Фото : ГСЧС Украины
Украинский пожарный. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Сумах на северо-востоке Украины прогремели два новых взрыва на фоне воздушной тревоги.
  • Ранее в тот же день телеканал «Общественное» сообщал о восьми взрывах на территории города.
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Два взрыва прогремели в Сумах на северо-востоке Украины на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное".
«
"Снова взрыв в Сумах", — говорится в сообщении в Telegram-канале.
Чуть позже телеканал сообщил о еще одном взрыве.
По данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, в части Сумской области звучит сигнал воздушной тревоги.
Ранее в пятницу телеканал уже сообщал о восьми взрывах на территории города.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным целям и предприятиям украинского ВПК.
Украинский пожарный - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
В Запорожье прогремели взрывы
Вчера, 11:35
 
В миреУкраинаСумская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала