Украинский пожарный во время тушения пожара. Архивное фото

Украинский пожарный во время тушения пожара

© Фото : ГСЧС Украины Украинский пожарный во время тушения пожара

В Сумах прогремели восемь взрывов

Краткий пересказ от РИА ИИ В Сумах на северо-востоке Украины прогремели восемь взрывов на фоне воздушной тревоги.

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Сумской области звучит сигнал воздушной тревоги.

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Восемь взрывов прогремели в Сумах на северо-востоке Украины на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное".

"В Сумах был слышен взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".

Чуть позже телеканал сообщил о еще семи взрывах в городе.