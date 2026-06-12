В Сумах прогремели восемь взрывов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Сумах на северо-востоке Украины прогремели восемь взрывов на фоне воздушной тревоги.
- По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Сумской области звучит сигнал воздушной тревоги.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Восемь взрывов прогремели в Сумах на северо-востоке Украины на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное".
"В Сумах был слышен взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Чуть позже телеканал сообщил о еще семи взрывах в городе.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Сумской области звучит сигнал воздушной тревоги.
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