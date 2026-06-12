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В России начались длинные выходные - РИА Новости, 12.06.2026
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00:19 12.06.2026 (обновлено: 00:35 12.06.2026)
В России начались длинные выходные

Выходные на день России пройдут с 12 по 14 июня

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкУкрашение Москвы ко Дню России
Украшение Москвы ко Дню России - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В России начнутся длинные выходные с 12 по 14 июня из-за празднования Дня России.
  • Праздник выпадает на пятницу, поэтому к нему автоматически присоединяются суббота и воскресенье.
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Длинные выходные начались в России, граждане будут отдыхать с 12 по 14 июня, так как День России в этом году выпадает на пятницу, сообщила РИА Новости доцент кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права Президентской академии Мария Кутарова.
"В 2026 году россияне будут отдыхать на День России три дня подряд — с 12 по 14 июня. Праздничный день 12 июня приходится на пятницу, поэтому к нему автоматически присоединяются суббота и воскресенье", — сказала Кутарова.
До этого россияне отдыхали три дня подряд с 1 по 3 мая в связи с празднованием Дня Весны и Труда, а также с 9 по 11 мая, когда в стране отмечали День Победы. В этом году длинных выходных больше не будет, однако 4 ноября россиян ждет еще один дополнительный нерабочий день в честь Дня народного единства.
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