В России начались длинные выходные

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Длинные выходные начались в России, граждане будут отдыхать с 12 по 14 июня, так как День России в этом году выпадает на пятницу, сообщила РИА Новости доцент кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права Президентской академии Мария Кутарова.

До этого россияне отдыхали три дня подряд с 1 по 3 мая в связи с празднованием Дня Весны и Труда, а также с 9 по 11 мая, когда в стране отмечали День Победы. В этом году длинных выходных больше не будет, однако 4 ноября россиян ждет еще один дополнительный нерабочий день в честь Дня народного единства.