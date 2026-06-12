Краткий пересказ от РИА ИИ
- Черниговская область является лидером по количеству сбежавших украинских военнослужащих, сообщили в российских силовых структурах.
- В регион переброшены дополнительные подразделения украинской военной полиции для задержания дезертиров.
МОСКВА, 12 июн – РИА Новости. Черниговская область область является лидером по количеству сбежавших украинских военнослужащих, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"По оценкам противника, Черниговская область является лидером по количеству сбежавших украинских военнослужащих", - сообщил собеседник агентства.
По его словам, в данный регион переброшены дополнительные подразделения украинской военной полиции (военная служба правопорядка ВСУ) для задержания дезертиров.