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Черниговская область является лидером по числу дезертиров ВСУ - РИА Новости, 12.06.2026
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06:39 12.06.2026
Черниговская область является лидером по числу дезертиров ВСУ

РИА Новости: Черниговская область является лидером по числу дезертиров ВСУ

© REUTERS / StringerУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© REUTERS / Stringer
Украинские военные. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Черниговская область является лидером по количеству сбежавших украинских военнослужащих, сообщили в российских силовых структурах.
  • В регион переброшены дополнительные подразделения украинской военной полиции для задержания дезертиров.
МОСКВА, 12 июн – РИА Новости. Черниговская область область является лидером по количеству сбежавших украинских военнослужащих, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"По оценкам противника, Черниговская область является лидером по количеству сбежавших украинских военнослужащих", - сообщил собеседник агентства.
По его словам, в данный регион переброшены дополнительные подразделения украинской военной полиции (военная служба правопорядка ВСУ) для задержания дезертиров.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЧерниговская областьВооруженные силы Украины
 
 
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