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В Воронеже развернули стометровый триколор в честь Дня России - РИА Новости, 12.06.2026
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13:57 12.06.2026
В Воронеже развернули стометровый триколор в честь Дня России

Стометровый триколор развернули на Адмиралтейской площади Воронежа в День России

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На Адмиралтейской площади Воронежа во время празднования Дня России развернули стометровый триколор.
  • Празднование началось с хоровода единства, в котором участвовали больше сотни гостей в костюмах многих народов России.
ВОРОНЕЖ, 12 июн – РИА Новости. Стометровый триколор развернули на Адмиралтейской площади Воронежа во время празднования Дня России, его держали в руках несколько сотен гостей мероприятия, передаёт корреспондент РИА Новости.
Празднование Дня России началось с проведения хоровод единства. Больше сотни гостей праздника, которые были одеты в костюмы многих народов России, взялись за руки и водили хоровод на Адмиралтейской площади Воронежа.
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После к празднику присоединились участники мотопробега.
Кульминацией мероприятия стало развёртывание стометрового российского триколора, который держали в руках несколько сотен гостей праздника. Это действие сопровождалось патриотическими песнями о России, в том числе известных хитов Олега Газманова и группы Любэ.
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