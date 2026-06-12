Краткий пересказ от РИА ИИ
- На Адмиралтейской площади Воронежа во время празднования Дня России развернули стометровый триколор.
- Празднование началось с хоровода единства, в котором участвовали больше сотни гостей в костюмах многих народов России.
ВОРОНЕЖ, 12 июн – РИА Новости. Стометровый триколор развернули на Адмиралтейской площади Воронежа во время празднования Дня России, его держали в руках несколько сотен гостей мероприятия, передаёт корреспондент РИА Новости.
После к празднику присоединились участники мотопробега.
Кульминацией мероприятия стало развёртывание стометрового российского триколора, который держали в руках несколько сотен гостей праздника. Это действие сопровождалось патриотическими песнями о России, в том числе известных хитов Олега Газманова и группы Любэ.
Вечность и один день: величие России в ее людях
Вчера, 08:00