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В Волгограде перенесут памятник Александру Невскому - РИА Новости, 12.06.2026
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22:07 12.06.2026 (обновлено: 23:37 12.06.2026)
В Волгограде перенесут памятник Александру Невскому

В Волгограде перенесут памятник Александру Невскому к храму

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкПамятник Александру Невскому в Волгограде.
Памятник Александру Невскому в Волгограде. - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Памятник Александру Невскому в Волгограде.
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Памятник Александру Невскому в Волгограде перенесут с проезжей части к храму.
  • Вопрос переноса памятника был рассмотрен на встрече губернатора Андрея Бочарова с митрополитом Волгоградским и Камышинским Феодором.
  • Работы по переносу начнутся в ближайшее время и завершатся в текущем году.
ВОЛГОГРАД, 12 июн – РИА Новости. Памятник Александру Невскому в Волгограде перенесут с проезжей части к храму, сообщили в администрации Волгоградской области.
По информации властей, в пятницу этот вопрос был рассмотрен на встрече губернатора Андрея Бочарова с митрополитом Волгоградским и Камышинским Феодором. Памятник расположится на территории Александровского сада ближе к храму при этом будет полностью виден с главной площади города.
"По предложению епархии памятник Александру Невскому перенесут с проезжей части к храму", - говорится в сообщении администрации на сайте.
Бочаров подчеркнул, что перенос монумента будет осуществляться с участием его создателей, работы начнутся в ближайшее время и завершатся в текущем году.
"Обсудив вопрос с Владыкой Феодором, предварительно мы определили ряд мест, где потенциально мог располагаться памятник Александра Невского. И сегодня окончательно приняли совместное решение, что памятник Александра Невского будет располагаться на этой территории", - цитирует администрация слова Бочарова.
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