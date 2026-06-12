В Волгограде перенесут памятник Александру Невскому

Краткий пересказ от РИА ИИ Памятник Александру Невскому в Волгограде перенесут с проезжей части к храму.

Вопрос переноса памятника был рассмотрен на встрече губернатора Андрея Бочарова с митрополитом Волгоградским и Камышинским Феодором.

Работы по переносу начнутся в ближайшее время и завершатся в текущем году.

ВОЛГОГРАД, 12 июн – РИА Новости. Памятник Александру Невскому в Волгограде перенесут с проезжей части к храму, сообщили в администрации Волгоградской области.

По информации властей, в пятницу этот вопрос был рассмотрен на встрече губернатора Андрея Бочарова с митрополитом Волгоградским и Камышинским Феодором. Памятник расположится на территории Александровского сада ближе к храму при этом будет полностью виден с главной площади города.

"По предложению епархии памятник Александру Невскому перенесут с проезжей части к храму", - говорится в сообщении администрации на сайте

Бочаров подчеркнул, что перенос монумента будет осуществляться с участием его создателей, работы начнутся в ближайшее время и завершатся в текущем году.