В Волгограде пронесли стометровое полотнище флага России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В День России в Центральном парке культуры и отдыха в Волгограде представители разных народов пронесли стометровое полотнище российского флага.
- В параде «Краски традиций» приняли участие студенты, волонтеры, военные, общественные деятели и случайные прохожие.
- У главной сцены парка состоялось исполнение гимна России и начался праздничный концерт с участием национальных коллективов.
ВОЛГОГРАД, 12 июн – РИА Новости. Стометровое полотнище российского флага пронесли по аллее Центрального парка культуры и отдыха в Волгограде представители разных народов в национальных костюмах в День России, передает корреспондент РИА Новости.
В областном параде "Краски традиций" приняли участие десятки студентов, волонтеров, военных, общественных деятелей, представители разных народов. Случайные прохожие, отдыхающие в парке, присоединились к акции.
Шествие завершилось у главной сцены парка исполнением гимна России. Прямо сейчас здесь начинается большой праздничный концерт. На нем выступят государственный ансамбль песни и пляски "Казачья воля", армянские танцевальные коллективы "Адана" и "Арпи", казахский ансамбль "Мереке" и другие.
Рядом со сценой развернулась выставка национальной утвари, а для желающих сделать запоминающиеся снимки работает фотозона с подлинными костюмами и ярким этническим колоритом.