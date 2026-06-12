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В Волгограде пронесли стометровое полотнище флага России - РИА Новости, 12.06.2026
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20:01 12.06.2026
В Волгограде пронесли стометровое полотнище флага России

В Волгограде в День России пронесли стометровое полотнище флага

© РИА НовостиСтометровый триколор пронесли волгоградцы в народных костюмах по аллее парка в День России
Стометровый триколор пронесли волгоградцы в народных костюмах по аллее парка в День России - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости
Стометровый триколор пронесли волгоградцы в народных костюмах по аллее парка в День России
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В День России в Центральном парке культуры и отдыха в Волгограде представители разных народов пронесли стометровое полотнище российского флага.
  • В параде «Краски традиций» приняли участие студенты, волонтеры, военные, общественные деятели и случайные прохожие.
  • У главной сцены парка состоялось исполнение гимна России и начался праздничный концерт с участием национальных коллективов.
ВОЛГОГРАД, 12 июн – РИА Новости. Стометровое полотнище российского флага пронесли по аллее Центрального парка культуры и отдыха в Волгограде представители разных народов в национальных костюмах в День России, передает корреспондент РИА Новости.
В областном параде "Краски традиций" приняли участие десятки студентов, волонтеров, военных, общественных деятелей, представители разных народов. Случайные прохожие, отдыхающие в парке, присоединились к акции.
Шествие завершилось у главной сцены парка исполнением гимна России. Прямо сейчас здесь начинается большой праздничный концерт. На нем выступят государственный ансамбль песни и пляски "Казачья воля", армянские танцевальные коллективы "Адана" и "Арпи", казахский ансамбль "Мереке" и другие.
Рядом со сценой развернулась выставка национальной утвари, а для желающих сделать запоминающиеся снимки работает фотозона с подлинными костюмами и ярким этническим колоритом.
Пятидесятиметровый флаг России в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
В Ростове-на-Дону развернули пятидесятиметровый триколор в День России
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