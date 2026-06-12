В Волгограде пронесли стометровое полотнище флага России

Стометровый триколор пронесли волгоградцы в народных костюмах по аллее парка в День России

Стометровый триколор пронесли волгоградцы в народных костюмах по аллее парка в День России

Краткий пересказ от РИА ИИ В День России в Центральном парке культуры и отдыха в Волгограде представители разных народов пронесли стометровое полотнище российского флага.

В параде «Краски традиций» приняли участие студенты, волонтеры, военные, общественные деятели и случайные прохожие.

У главной сцены парка состоялось исполнение гимна России и начался праздничный концерт с участием национальных коллективов.

ВОЛГОГРАД, 12 июн – РИА Новости. Стометровое полотнище российского флага пронесли по аллее Центрального парка культуры и отдыха в Волгограде представители разных народов в национальных костюмах в День России, передает корреспондент РИА Новости.

В областном параде "Краски традиций" приняли участие десятки студентов, волонтеров, военных, общественных деятелей, представители разных народов. Случайные прохожие, отдыхающие в парке, присоединились к акции.

Шествие завершилось у главной сцены парка исполнением гимна России . Прямо сейчас здесь начинается большой праздничный концерт. На нем выступят государственный ансамбль песни и пляски "Казачья воля", армянские танцевальные коллективы "Адана" и "Арпи", казахский ансамбль "Мереке" и другие.