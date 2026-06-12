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"Русские витязи" показали свое мастерство на авиасалоне "Флот-2026" - РИА Новости, 12.06.2026
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21:19 12.06.2026
"Русские витязи" показали свое мастерство на авиасалоне "Флот-2026"

РИА Новости: "Русские витязи" продемонстрировали свое мастерство в Кронштадте

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Авиационная группа высшего пилотажа «Русские витязи» продемонстрировала свое мастерство на военно-морском салоне «Флот-2026» в Кронштадте.
  • «Русские витязи» показали различные фигуры пилотажа, включая петлю Нестерова, вираж и боевые развороты, а также продемонстрировали групповой и одиночный пилотаж.
  • Международный военно-морской салон «Флот-2026» проходит в Кронштадте с 10 по 14 июня.
КРОНШТАДТ, 12 июн - РИА Новости. Авиационная группа высшего пилотажа военно-воздушных сил РФ "Русские витязи" продемонстрировала свое мастерство перед участниками и зрителями форума в День России на военно-морском салоне "Флот-2026" в Кронштадте, передает корреспондент РИА Новости.
Истребители "Русские витязи" продемонстрировали в небе петлю Нестерова, косую петлю, вираж, предельный по тяге на максимальном режиме работы двигателя, горки, полуперевороты, боевые развороты, а также перестроения в различные порядки.
После группового пилотажа два истребителя показали встречный бой и проход "зеркало", роспуск "ножницы", закончив демонстрацию фигурой "тюльпан".
Затем, один из "Русских витязей" продемонстрировал различные фигуры высшего одиночного пилотажа под аплодисменты и восторженные крики участников военно-морского салона.
Международный военно-морской салон "Флот-2026" проходит в Кронштадте с 10 по 14 июня. РИА Новости является официальным информационным агентством салона.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
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