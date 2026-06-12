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"Русские витязи" показали свое мастерство на авиасалоне "Флот-2026"

Краткий пересказ от РИА ИИ Авиационная группа высшего пилотажа «Русские витязи» продемонстрировала свое мастерство на военно-морском салоне «Флот-2026» в Кронштадте.

«Русские витязи» показали различные фигуры пилотажа, включая петлю Нестерова, вираж и боевые развороты, а также продемонстрировали групповой и одиночный пилотаж.

Международный военно-морской салон «Флот-2026» проходит в Кронштадте с 10 по 14 июня.

КРОНШТАДТ, 12 июн - РИА Новости. Авиационная группа высшего пилотажа военно-воздушных сил РФ "Русские витязи" продемонстрировала свое мастерство перед участниками и зрителями форума в День России на военно-морском салоне "Флот-2026" в Кронштадте, передает корреспондент РИА Новости.

Истребители " Русские витязи " продемонстрировали в небе петлю Нестерова, косую петлю, вираж, предельный по тяге на максимальном режиме работы двигателя, горки, полуперевороты, боевые развороты, а также перестроения в различные порядки.

После группового пилотажа два истребителя показали встречный бой и проход "зеркало", роспуск "ножницы", закончив демонстрацию фигурой "тюльпан".

Затем, один из "Русских витязей" продемонстрировал различные фигуры высшего одиночного пилотажа под аплодисменты и восторженные крики участников военно-морского салона.