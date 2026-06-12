В Венгрии задержали группировку, возглавляемую украинцем

Краткий пересказ от РИА ИИ Полиция Венгрии задержала преступную группировку из пяти человек во главе с гражданином Украины за торговлю поддельными лекарствами.

Поддельная продукция распространялась по Европе без прохождения необходимых проверок и лицензирования, для конспирации использовалось почтовое отделение в Словакии.

У задержанных конфисковали предметы роскоши и люкс-автомобили на 2,7 миллиона долларов.

БУДАПЕШТ, 12 июн - РИА Новости. Полиция Венгрии сообщила, что задержала преступную группировку из пяти человек во главе с гражданином Украины, торговавшую поддельными лекарствами, в том числе средствами для повышения потенции, у них конфисковали предметы роскоши и люкс-автомобили на 2,7 миллиона долларов.

"Следователи собрали многочисленные доказательства того, что 59-летний гражданин Украины , проживающий в Венгрии , не менее пяти лет занимался продажей нелегальных препаратов. Предприниматель из поселка Сада создал целую преступную организацию. Через открытые интернет-площадки он продавал иностранным покупателям нелегальные лекарственные средства и препараты для повышения потенции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что поддельная продукция распространялась по Европе без прохождения необходимых проверок и лицензирования, для конспирации использовалось почтовое отделение в Словакии . Ежегодная прибыль составляла более трех миллионов долларов.

Подразделения Антитеррористического центра и Отдела по борьбе с наркопреступностью Национального бюро расследований задержали главаря и четверых участников группировки, среди которых три венгра и один украинец. Четверым предъявлены обвинения в подделке лекарственных средств, пятому - в незаконном обороте запрещенных препаратов.

Во время обысков следователи изъяли большое количество поддельных лекарственных материалов, а также имущества на 2,7 миллиона долларов: несколько дорогостоящих часов, гидроцикл, яхту и автомобили марок Rolls-Royce , Porsche и Ferrari.