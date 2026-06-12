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В Венгрии задержали группировку, возглавляемую украинцем - РИА Новости, 12.06.2026
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12:02 12.06.2026
В Венгрии задержали группировку, возглавляемую украинцем

В Венгрии задержали возглавляемую украинцем группировку, подделывавшую лекарства

© AP Photo / Denes ErdosФлаги Венгрии и Евросоюза в Будапеште
Флаги Венгрии и Евросоюза в Будапеште - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© AP Photo / Denes Erdos
Флаги Венгрии и Евросоюза в Будапеште. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Полиция Венгрии задержала преступную группировку из пяти человек во главе с гражданином Украины за торговлю поддельными лекарствами.
  • Поддельная продукция распространялась по Европе без прохождения необходимых проверок и лицензирования, для конспирации использовалось почтовое отделение в Словакии.
  • У задержанных конфисковали предметы роскоши и люкс-автомобили на 2,7 миллиона долларов.
БУДАПЕШТ, 12 июн - РИА Новости. Полиция Венгрии сообщила, что задержала преступную группировку из пяти человек во главе с гражданином Украины, торговавшую поддельными лекарствами, в том числе средствами для повышения потенции, у них конфисковали предметы роскоши и люкс-автомобили на 2,7 миллиона долларов.
"Следователи собрали многочисленные доказательства того, что 59-летний гражданин Украины, проживающий в Венгрии, не менее пяти лет занимался продажей нелегальных препаратов. Предприниматель из поселка Сада создал целую преступную организацию. Через открытые интернет-площадки он продавал иностранным покупателям нелегальные лекарственные средства и препараты для повышения потенции", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что поддельная продукция распространялась по Европе без прохождения необходимых проверок и лицензирования, для конспирации использовалось почтовое отделение в Словакии. Ежегодная прибыль составляла более трех миллионов долларов.
Подразделения Антитеррористического центра и Отдела по борьбе с наркопреступностью Национального бюро расследований задержали главаря и четверых участников группировки, среди которых три венгра и один украинец. Четверым предъявлены обвинения в подделке лекарственных средств, пятому - в незаконном обороте запрещенных препаратов.
Во время обысков следователи изъяли большое количество поддельных лекарственных материалов, а также имущества на 2,7 миллиона долларов: несколько дорогостоящих часов, гидроцикл, яхту и автомобили марок Rolls-Royce, Porsche и Ferrari.
Четверо участников организации уже арестованы по решению суда, в отношении пятого избрана мера пресечения в виде надзора.
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