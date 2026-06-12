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Британия запретит импорт дизеля и керосина из российской нефти - РИА Новости, 12.06.2026
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23:09 12.06.2026
Британия запретит импорт дизеля и керосина из российской нефти

Британия с 2027 г запретит импорт дизеля и керосина, произведенных из нефти РФ

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкФлаг Великобритании у здания посольства Великобритании в Москве
Флаг Великобритании у здания посольства Великобритании в Москве - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / Антон Денисов
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Флаг Великобритании у здания посольства Великобритании в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Великобритания установит полный запрет на импорт дизеля и керосина, произведенных из российской нефти в третьих странах, с 1 января 2027 года.
  • До этого срока действует временная лицензия на импорт данных товаров.
ЛОНДОН, 12 июн - РИА Новости. Великобритания запретит импорт дизеля и керосина, произведенного из нефти РФ в третьих странах, 1 января 2027 года, следует из сообщения министерства торговли.
В мае Великобритания бессрочно разрешила импорт дизеля и керосина, произведенного из российский нефти в третьих странах. Позже британские власти уточнили, что импорт данных товаров не был запрещен, а лицензия на импорт является временной мерой перед полным запретом.
«
"Великобритания установила сроки введения полного запрета на дизельное топливо и авиационный керосин, произведенные из российской нефти... Срок действия временной лицензии истекает 1 января 2027 года", - говорится в заявлении.
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