Британия запретит импорт дизеля и керосина из российской нефти

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Великобритания установит полный запрет на импорт дизеля и керосина, произведенных из российской нефти в третьих странах, с 1 января 2027 года.
- До этого срока действует временная лицензия на импорт данных товаров.
ЛОНДОН, 12 июн - РИА Новости. Великобритания запретит импорт дизеля и керосина, произведенного из нефти РФ в третьих странах, 1 января 2027 года, следует из сообщения министерства торговли.
В мае Великобритания бессрочно разрешила импорт дизеля и керосина, произведенного из российский нефти в третьих странах. Позже британские власти уточнили, что импорт данных товаров не был запрещен, а лицензия на импорт является временной мерой перед полным запретом.
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"Великобритания установила сроки введения полного запрета на дизельное топливо и авиационный керосин, произведенные из российской нефти... Срок действия временной лицензии истекает 1 января 2027 года", - говорится в заявлении.