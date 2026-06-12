В Великобритании задержали 107 человек за поддержку Palestine Action

Активисты 5 мая этого года были признаны виновными в умышленном повреждении имущества в связи с проникновением в 2024 году на завод Elbit. Один из них также был признан виновным в нанесении тяжких телесных повреждений, поскольку во время задержания он ударил сержанта полиции Кейт Эванс кувалдой по спине, из-за чего у нее произошел перелом поясничного отдела позвоночника.