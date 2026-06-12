В Великобритании задержали 107 человек за поддержку Palestine Action

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Британская полиция задержала 107 человек за поддержку запрещенной в Великобритании пропалестинской группы Palestine Action.
- Четверо пропалестинских активистов приговорены к тюремным срокам от четырех лет и восьми месяцев до семи лет за умышленное повреждение имущества на предприятии израильской оборонной компании Elbit.
- Один из активистов также признан виновным в нанесении тяжких телесных повреждений полицейскому.
ЛОНДОН, 12 июн - РИА Новости. Британская полиция задержала 107 человек за поддержку запрещенной в Великобритании пропалестинской группы Palestine Action во время протеста против суда над активистами организации, сообщает газета Telegraph со ссылкой на Скотленд-Ярд.
Суд в Лондоне в пятницу вынес приговор четырем пропалестинским активистам, которые были признаны виновными в умышленном повреждении имущества на предприятии израильской оборонной компании Elbit, которое находится в Великобритании. Судья приговорил их к тюремным срокам от четырех лет и восьми месяцев до семи лет. Тем временем возле здания Королевского суда столичного района Вулидж собрались сотни сторонников Palestine Action в знак протеста против приговора.
"В пятницу вечером полиция подтвердила, что 107 человек были задержаны за поддержку запрещенной террористической организации (Palestine Action - ред.)", - пишет издание.
Активисты 5 мая этого года были признаны виновными в умышленном повреждении имущества в связи с проникновением в 2024 году на завод Elbit. Один из них также был признан виновным в нанесении тяжких телесных повреждений, поскольку во время задержания он ударил сержанта полиции Кейт Эванс кувалдой по спине, из-за чего у нее произошел перелом поясничного отдела позвоночника.
Palestine Action была запрещена в 2025 году. Членство в движении или его поддержка теперь - уголовное преступление, наказуемое тюремным заключением сроком до 14 лет. Тем не менее сторонники движения регулярно проводят акции протеста, в ходе которых полиция задерживает сотни человек.