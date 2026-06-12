В Великобритании открылся крупнейший в Европе полигон по испытанию БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Суиндоне на юго-западе Англии открылся крупнейший в Европе полигон по испытанию БПЛА.
- Полигон площадью более 50 тысяч квадратных метров получил название «Uncrewed Systems Centre» и будет сотрудничать с частным бизнесом в области разработки и испытания новейших технологий БПЛА.
ЛОНДОН, 12 июн - РИА Новости. Крупнейший в Европе полигон по испытанию БПЛА открылся в Суиндоне на юго-западе Англии, заявило министерство обороны Великобритании.
Центр получил название "Uncrewed Systems Centre" (Центр беспилотных систем) и находится на территории предприятия DroneTEX. Площадь полигона для испытаний составляет более 50 тысяч квадратных метров.
Центр станет ключевым британским хабом по разработке и испытанию новейших технологий БПЛА и будет сотрудничать с частным бизнесом.
"Новое предприятие DroneTEX, расположенное в Центре беспилотных систем, является крупнейшим в Европе центром испытаний и разработки беспилотных летательных аппаратов", - заявил на открытии полигона новый министр обороны Дэн Джарвис.
Это первое публичное выступление Джарвиса после назначения главой министерство обороны в четверг. Ранее с этого поста ушел Джон Хили, заявив, что власти предоставляют недостаточно финансирования на оборону.
Ранее власти Британии объявили о начале строительства нового завода по производству БПЛА в Суиндоне. Согласно заявлению властей, новый завод должен был обеспечивать полный цикл производства беспилотников - от изготовления прототипов до сборки. Издание Politico сообщало, что центр должен был открыться в феврале этого года, однако запуск был отложен из-за проблем с финансированием. При этом МО в своем заявлении в пятницу не уточнило, является ли открытый полигон частью проекта завода.