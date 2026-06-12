Министр обороны Великобритании Дэн Джарвис открыл крупнейший в Европе центр испытаний беспилотников в Суиндоне

Министр обороны Великобритании Дэн Джарвис открыл крупнейший в Европе центр испытаний беспилотников в Суиндоне

© Фото : Ministry of Defence Министр обороны Великобритании Дэн Джарвис открыл крупнейший в Европе центр испытаний беспилотников в Суиндоне

В Великобритании открылся крупнейший в Европе полигон по испытанию БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ В Суиндоне на юго-западе Англии открылся крупнейший в Европе полигон по испытанию БПЛА.

Полигон площадью более 50 тысяч квадратных метров получил название «Uncrewed Systems Centre» и будет сотрудничать с частным бизнесом в области разработки и испытания новейших технологий БПЛА.

ЛОНДОН, 12 июн - РИА Новости. Крупнейший в Европе полигон по испытанию БПЛА открылся в Суиндоне на юго-западе Англии, заявило министерство обороны Великобритании.

"Министр обороны Дэн Джарвис открыл крупнейший в Европе центр испытаний беспилотников в Суиндоне", - говорится в заявлении

Центр получил название "Uncrewed Systems Centre" (Центр беспилотных систем) и находится на территории предприятия DroneTEX. Площадь полигона для испытаний составляет более 50 тысяч квадратных метров.

Центр станет ключевым британским хабом по разработке и испытанию новейших технологий БПЛА и будет сотрудничать с частным бизнесом.

"Новое предприятие DroneTEX, расположенное в Центре беспилотных систем, является крупнейшим в Европе центром испытаний и разработки беспилотных летательных аппаратов", - заявил на открытии полигона новый министр обороны Дэн Джарвис.

Это первое публичное выступление Джарвиса после назначения главой министерство обороны в четверг. Ранее с этого поста ушел Джон Хили , заявив, что власти предоставляют недостаточно финансирования на оборону.