Скворцова анонсировала регистрацию первой российской вакцины от пневмококка

Краткий пересказ от РИА ИИ Первый российский 16-валентный препарат от пневмококковой инфекции получит регистрационное удостоверение в этом году.

Вакцина основана на штаммах, характерных для России.

Она производится по полному циклу.

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Первый российский 16-валентный препарат от пневмококковой инфекции "Пневмикс" получит регистрационное удостоверение в этом году, сообщила в интервью РИА Новости глава ФМБА Вероника Скворцова.

"Вакцина основана на штаммах, <...> характерных для нашей страны и определяющих тяжесть заболевания и устойчивость к антибиотикам. Препарат производится по полному циклу — от выбора штаммов до готовой лекарственной формы", — сказала она.

В марте Скворцова рассказывала о проведении клинических исследований третьей фазы. Они проходили с участием детей от двух до 17 лет.