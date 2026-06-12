Скворцова анонсировала регистрацию первой российской вакцины от пневмококка

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Первый российский 16-валентный препарат от пневмококковой инфекции получит регистрационное удостоверение в этом году.
- Вакцина основана на штаммах, характерных для России.
- Она производится по полному циклу.
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Первый российский 16-валентный препарат от пневмококковой инфекции "Пневмикс" получит регистрационное удостоверение в этом году, сообщила в интервью РИА Новости глава ФМБА Вероника Скворцова.
"Вакцина основана на штаммах, <...> характерных для нашей страны и определяющих тяжесть заболевания и устойчивость к антибиотикам. Препарат производится по полному циклу — от выбора штаммов до готовой лекарственной формы", — сказала она.
В марте Скворцова рассказывала о проведении клинических исследований третьей фазы. Они проходили с участием детей от двух до 17 лет.
Пневмококк опасен тем, что вызывает тяжелые гнойно-воспалительные заболевания. Среди них пневмония, менингит, сепсис, отиты и синуситы. Он быстро поражает жизненно важные органы, устойчив к некоторым антибиотикам и может привести к смертельному исходу, особенно у детей и пожилых людей.