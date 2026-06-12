"С ума сошли?" Новое заявление фон дер Ляйен об Украине вызвало гнев в Сети

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пользователи соцсети X раскритиковали заявление Урсулы фон дер Ляйен о скором начале переговоров по существу о вступлении Украины и Молдавии в Евросоюз.
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Пользователи соцсети X раскритиковали заявление председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о скором начале переговоров по существу о вступлении Украины и Молдавии в Евросоюз.
"Как можно укрепить мир, безопасность и процветание в ЕС, включив в объединение страну, находящуюся в состоянии войны? Вы вообще читаете то, что здесь пишете?" — поинтересовался один из комментаторов.
"Вы что, с ума сошли? Украина сейчас в состоянии конфликта!" — высказался другой.
"Вы превратили ЕС в чудовище и разрушили мир в Европе! Множество украинцев <…> погибло из-за вашей жадности и мании величия! Коррумпированный поджигатель войны!" — поделился мнением еще один пользователь.
В пятницу глава ЕК сообщила, что все страны ЕС согласовали начало переговоров по существу о вступлении Украины и Молдавии в объединение. По ее словам, первый кластер дискуссий охватывает ключевые принципы и ценности Евросоюза, "включая верховенство права и демократические институты". Официальные переговоры стартуют 15 июня на первой межправительственной конференции.
ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в июне 2022 года. Однако там признавали, что это было по большей части символическое решение с целью поддержать Киев и Кишинев в противостоянии с Москвой. В июне 2024-го в Люксембурге прошли первые межправительственные конференции между ними и Евросоюзом, таким образом запустив процесс переговоров о вступлении.
Эти шаги не означают обязательного принятия в объединение и ни к чему не обязывают Брюссель: они лишь знаменуют начало достаточно длительного пути по вступлению в блок. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония — с 2005-го, Черногория — с 2010-го, а Сербия — с 2012-го. Последней в ЕС вступила Хорватия — это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.