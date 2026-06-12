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"С ума сошли?" Новое заявление фон дер Ляйен об Украине вызвало гнев в Сети - РИА Новости, 12.06.2026
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21:50 12.06.2026

"С ума сошли?" Новое заявление фон дер Ляйен об Украине вызвало гнев в Сети

© REUTERS / Yves HermanГлава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© REUTERS / Yves Herman
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пользователи соцсети X раскритиковали заявление Урсулы фон дер Ляйен о скором начале переговоров по существу о вступлении Украины и Молдавии в Евросоюз.
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Пользователи соцсети X раскритиковали заявление председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о скором начале переговоров по существу о вступлении Украины и Молдавии в Евросоюз.
"Как можно укрепить мир, безопасность и процветание в ЕС, включив в объединение страну, находящуюся в состоянии войны? Вы вообще читаете то, что здесь пишете?" — поинтересовался один из комментаторов.
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"Вы что, с ума сошли? Украина сейчас в состоянии конфликта!" — высказался другой.
"Отлично! Украина, самое террористическое государство Европы, заслуживает этого! Беспилотники будут летать повсюду, не только в Греции, Румынии и странах Балтии", — сыронизировал третий.
"Вы превратили ЕС в чудовище и разрушили мир в Европе! Множество украинцев <…> погибло из-за вашей жадности и мании величия! Коррумпированный поджигатель войны!" — поделился мнением еще один пользователь.
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"Следующий шаг — перенос столицы ЕС из Брюсселя в Киев. Также 90 процентов зарплаты каждого гражданина Евросоюза должны поступать на Украину. В конце концов, это ведь единственная важная страна в мире. Конец сатиры", — заключили читатели.
В пятницу глава ЕК сообщила, что все страны ЕС согласовали начало переговоров по существу о вступлении Украины и Молдавии в объединение. По ее словам, первый кластер дискуссий охватывает ключевые принципы и ценности Евросоюза, "включая верховенство права и демократические институты". Официальные переговоры стартуют 15 июня на первой межправительственной конференции.
ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в июне 2022 года. Однако там признавали, что это было по большей части символическое решение с целью поддержать Киев и Кишинев в противостоянии с Москвой. В июне 2024-го в Люксембурге прошли первые межправительственные конференции между ними и Евросоюзом, таким образом запустив процесс переговоров о вступлении.
Эти шаги не означают обязательного принятия в объединение и ни к чему не обязывают Брюссель: они лишь знаменуют начало достаточно длительного пути по вступлению в блок. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония — с 2005-го, Черногория — с 2010-го, а Сербия — с 2012-го. Последней в ЕС вступила Хорватия — это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.
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