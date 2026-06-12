ВС России нанесли семь ударов возмездия по инфраструктуре ВСУ за неделю

Краткий пересказ от РИА ИИ
- С 6 по 12 июня Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли семь ударов возмездия по инфраструктуре Украины, используемой ВСУ.
- Поражены объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, военные аэродромы, склады боеприпасов и другие военные объекты.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Армия России за неделю нанесла семь ударов возмездия по инфраструктуре Украины, используемой ВСУ, сообщило в пятницу министерство обороны РФ.
"С 6 по 12 июня т. г., в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России, Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены два массированных и пять групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами", - говорится в сводке военного ведомства.
В результате поражены объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые ВСУ, военные аэродромы, склады боеприпасов, места сборки, хранения, подготовки и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия и безэкипажных катеров, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников, отмечает МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18