"На лице белая маска". Почему "призрачного убийцу" не могут найти 80 лет

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости, Анастасия Савенкова. Восемьдесят лет назад американскую Тексаркану всколыхнули небывалые события. В тихом захолустье произошла серия загадочных убийств. На руках у полиции были все карты: показания свидетелей, улики, круг подозреваемых. Но имя преступника, как ни парадоксально, осталось в тайне.

"Не придали значения"

Поздним вечером 25-летний страховой агент Джеймс Макк Холлис и его 19-летняя спутница Мэри-Джин Лэри возвращались на машине из кино. Парочка притормозила в стороне от Ричмонд-роуд, на парковке у местной аллеи влюбленных.

Спустя несколько минут они заметили в свете фар фигуру. Незнакомец шел прямо к ним.

"На голове у него была белая маска с прорезями для глаз и рта, — вспоминала впоследствии Лэри. — Он направил на нас фонарик и пистолет. Подошел к машине со стороны водителя и сказал Джимми примерно следующее: "Я не хочу убивать тебя, парень, так что делай, что я говорю".

Холлис безоговорочно подчинился, после чего неизвестный одним ударом проломил ему голову. Мэри-Джин попыталась убежать, но незнакомец догнал ее и изнасиловал. От смерти девушку спасла проезжающая мимо машина: маньяк быстро ретировался.

По счастью, выжил и Холлис. Полиция рассказу пострадавших не придала никакого значения. Все дело в том, что они по-разному описывали внешность напавшего. Ход делу так и не дали.

"Даже если и было… Все равно это единичный случай", — отмахнулись полицейские. Тогда никто и представить не мог, что это лишь начало серии убийств "при лунном свете".

© Public domain Джеймс Холлис © Public domain Джеймс Холлис

"Произошло аналогичное преступление"

В последующие месяцы маньяк из Тексарканы продолжал кошмарить горожан. Его мишенями становились молодые пары, гулявшие по темным улицам. Вскоре вся округа с содроганием шепталась о "призрачном убийце".

Уже в марте шериф округа Боуи и местная полиция нашли двоих убитых — 17-летнюю Полли Энн Мур и 29-летнего Ричарда Гриффина. Место происшествия, как и в первом случае, — парковка.

Тело молодого человека обнаружили в салоне автомобиля, он стоял на коленях с вывернутыми карманами. На заднем сиденье нашли бездыханную Полли.

Следователи были в полном недоумении. Кроме сходства в обстоятельствах преступления, зацепок — никаких.

Спустя месяц — третий инцидент. На Норт-Парк-роуд обнаружили труп 16-летнего Пола Мартина. Незадолго до трагедии его видели рядом с ровесницей Бетти Джо Букер.

Почерк снова указывал на "призрачного маньяка".

Последними его жертвами стали Кэти и Вирджил Старк. Убийство произошло прямо в их собственном доме. В районе девяти вечера прозвучал первый выстрел, в результате которого мужчина скончался на месте. Его супруга попыталась вызвать полицию, однако не успела.

Признали невиновным

К поиску жестокого убийцы подключилось ФБР. За несколько месяцев опросили более сотни человек. Детективы думали, что нашли подозреваемого — 29-летнего Юэлла Суинни, которого раньше арестовывали за кражу машин. Все из-за того, что после каждой расправы маньяк угонял автомобиль.

Наводку дала супруга Суинни. Правда, во время допросов она отказалась от показаний. Больше улик против него не обнаружили и в итоге приговорили к 27 годам тюрьмы за угнанные авто.

© Public domain Офицеры полиции, работающие по делу "призрачного убийцы" © Public domain Офицеры полиции, работающие по делу "призрачного убийцы"

В конце концов дело о "призрачном убийце" официально признали нераскрытым. Но местные помнят о нем до сих пор. Чтобы почтить память погибших, в кинотеатрах городка ежегодно показывают основанный на реальных событиях фильм "Город, который боялся закатов".