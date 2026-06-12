"На лице белая маска". Почему "призрачного убийцу" не могут найти 80 лет

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости, Анастасия Савенкова. Восемьдесят лет назад американскую Тексаркану всколыхнули небывалые события. В тихом захолустье произошла серия загадочных убийств. На руках у полиции были все карты: показания свидетелей, улики, круг подозреваемых. Но имя преступника, как ни парадоксально, осталось в тайне.
"Не придали значения"
Поздним вечером 25-летний страховой агент Джеймс Макк Холлис и его 19-летняя спутница Мэри-Джин Лэри возвращались на машине из кино. Парочка притормозила в стороне от Ричмонд-роуд, на парковке у местной аллеи влюбленных.
Спустя несколько минут они заметили в свете фар фигуру. Незнакомец шел прямо к ним.
"На голове у него была белая маска с прорезями для глаз и рта, — вспоминала впоследствии Лэри. — Он направил на нас фонарик и пистолет. Подошел к машине со стороны водителя и сказал Джимми примерно следующее: "Я не хочу убивать тебя, парень, так что делай, что я говорю".
Холлис безоговорочно подчинился, после чего неизвестный одним ударом проломил ему голову. Мэри-Джин попыталась убежать, но незнакомец догнал ее и изнасиловал. От смерти девушку спасла проезжающая мимо машина: маньяк быстро ретировался.
По счастью, выжил и Холлис. Полиция рассказу пострадавших не придала никакого значения. Все дело в том, что они по-разному описывали внешность напавшего. Ход делу так и не дали.
"Даже если и было… Все равно это единичный случай", — отмахнулись полицейские. Тогда никто и представить не мог, что это лишь начало серии убийств "при лунном свете".
© Public domainДжеймс Холлис
© Public domain
Джеймс Холлис
"Произошло аналогичное преступление"
В последующие месяцы маньяк из Тексарканы продолжал кошмарить горожан. Его мишенями становились молодые пары, гулявшие по темным улицам. Вскоре вся округа с содроганием шепталась о "призрачном убийце".
Уже в марте шериф округа Боуи и местная полиция нашли двоих убитых — 17-летнюю Полли Энн Мур и 29-летнего Ричарда Гриффина. Место происшествия, как и в первом случае, — парковка.
Тело молодого человека обнаружили в салоне автомобиля, он стоял на коленях с вывернутыми карманами. На заднем сиденье нашли бездыханную Полли.
Следователи были в полном недоумении. Кроме сходства в обстоятельствах преступления, зацепок — никаких.
Спустя месяц — третий инцидент. На Норт-Парк-роуд обнаружили труп 16-летнего Пола Мартина. Незадолго до трагедии его видели рядом с ровесницей Бетти Джо Букер.
Почерк снова указывал на "призрачного маньяка".
Последними его жертвами стали Кэти и Вирджил Старк. Убийство произошло прямо в их собственном доме. В районе девяти вечера прозвучал первый выстрел, в результате которого мужчина скончался на месте. Его супруга попыталась вызвать полицию, однако не успела.
Признали невиновным
К поиску жестокого убийцы подключилось ФБР. За несколько месяцев опросили более сотни человек. Детективы думали, что нашли подозреваемого — 29-летнего Юэлла Суинни, которого раньше арестовывали за кражу машин. Все из-за того, что после каждой расправы маньяк угонял автомобиль.
Наводку дала супруга Суинни. Правда, во время допросов она отказалась от показаний. Больше улик против него не обнаружили и в итоге приговорили к 27 годам тюрьмы за угнанные авто.
© Public domainОфицеры полиции, работающие по делу "призрачного убийцы"
© Public domain
Офицеры полиции, работающие по делу "призрачного убийцы"
В конце концов дело о "призрачном убийце" официально признали нераскрытым. Но местные помнят о нем до сих пор. Чтобы почтить память погибших, в кинотеатрах городка ежегодно показывают основанный на реальных событиях фильм "Город, который боялся закатов".
В культовом триллере полицейские выходят на след маньяка. В погоне и перестрелке его серьезно ранят. Но в последний момент убийца в белой маске загадочным образом исчезает. Финал, как и в реальной истории, открыт. Остается лишь гадать, удастся ли поставить точку в жутком деле.