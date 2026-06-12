Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывший сотрудник украинской полиции Иван Приходько, задержанный за убийство пятилетнего мальчика, был мобилизован в тыловую часть украинской армии.
- Адвокаты Приходько добиваются «чистой биографии» для бывшего полицейского.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Бывший сотрудник украинской полиции, задержанный за убийство пятилетнего мальчика, был мобилизован в тыловую часть, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Бывший полицейский Иван Приходько, задержанный за убийство пятилетнего мальчика, сегодня мобилизован в одну из тыловых частей украинской армии", — рассказал собеседник агентства.
Собеседник добавил, что адвокаты Приходько добиваются "чистой биографии" для бывшего сотрудника полиции.