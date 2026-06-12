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Экс-полицейского, задержанного за убийство ребенка, мобилизовали в тыл ВСУ - РИА Новости, 12.06.2026
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18:45 12.06.2026
Экс-полицейского, задержанного за убийство ребенка, мобилизовали в тыл ВСУ

Задержанного за убийство ребенка экс-полицейского мобилизовали в тыл ВСУ

© REUTERS / StringerУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© REUTERS / Stringer
Украинские военные. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший сотрудник украинской полиции Иван Приходько, задержанный за убийство пятилетнего мальчика, был мобилизован в тыловую часть украинской армии.
  • Адвокаты Приходько добиваются «чистой биографии» для бывшего полицейского.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Бывший сотрудник украинской полиции, задержанный за убийство пятилетнего мальчика, был мобилизован в тыловую часть, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Бывший полицейский Иван Приходько, задержанный за убийство пятилетнего мальчика, сегодня мобилизован в одну из тыловых частей украинской армии", — рассказал собеседник агентства.
Собеседник добавил, что адвокаты Приходько добиваются "чистой биографии" для бывшего сотрудника полиции.
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