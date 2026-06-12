Что поражает китайских туристов в России

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости, Вадим Минеев. Последнее время в России наблюдается все больше туристов из Поднебесной. При этом, будучи у нас в стране, они отмечают вещи, которые для российских жителей давно стали привычными, а вот китайцев буквально шокируют.

Что больше всего удивляет гостей?

Центральное отопление и сушилки для одежды

Прежде всего поражает центральное отопление — ведь в КНР согревают помещения в основном кондиционерами.

При этом в китайских квартирах в условиях субтропического климата зачастую не только холодно, но и влажно, из-за чего сушить одежду дома невозможно. Выход, которым воспользовались в Китае, — простой и эффективный — уличные сушилки.

Они есть буквально повсюду: во дворах, на оживленной улице, могут стоять и посреди дороги. Люди вывешивают на них всю одежду, не стесняясь посторонних и не переживая за то, что она может пропитаться выхлопами от проезжающих мимо машин.

"Мои друзья завидуют"

Нравится китайцам и наша природа. Один из путешественников заявил, что в России экологическая обстановка намного лучше, чем у него на родине, и восхитился природой Сибири.

"Чтобы посетить лес — именно лес, а не парк, — достаточно 15-20 минут, и ты уже окружен необитаемой природой. Мне нравится, что можно просто гулять, не надо платить за вход или спрашивать разрешения на посещение таких заповедников. Мои друзья завидуют мне, что я видел все это вживую", — пояснил он.

Восхищаются путешественники и нашими городами.

"После посещения Москвы впечатления остались самые приятные: город великолепен, там много зелени. Гуляешь по улицам — и столько красивого вокруг!" — рассказал другой турист.

Большая жилплощадь?

Но особенно поражают китайцев российские квартиры. Даже самая обычная хрущевка вызывает у них удивление своими просторами.

В Китае обычное жилье гораздо скромнее. Жители Поднебесной научились так организовывать свое пространство, что уживаются семьей буквально на 20 "квадратах". В Сети даже есть ролики, которые показывают, как превратить обычный китайский балкон в полноценную квартиру.

Что уж тут говорить о современных российских квартирах и загородных домах — китайцам они кажутся невероятной роскошью.

Пугают ножи и вилки

Не секрет, что китайцы пользуются палочками во время еды. Поэтому когда они, приехав в Россию, впервые берут в руки вилку, то испытывают тот же стресс, как и российский турист, берущий в Китае в руки палочки.

Не только вилки впечатляют китайцев в России, но и ножи. Особенно большие и острые. Ведь острые массивные ножи в китайском домашнем хозяйстве запрещены по соображениям безопасности. И чтобы их приобрести, нужно предъявить ворох справок — практически как на настоящее оружие.

У нас же огромный нож для разделки мяса есть практически в любой квартире, да еще и висит на стене кухни на самом видном месте.

"Огород" на подоконнике

Один привычный нам предмет кухонного интерьера очень удивляет китайцев — плита.

Все из-за того, что готовят китайцы реже, чем русские. Они предпочитают не тратить время на готовку и обедают, а также завтракают, ужинают в заведениях общепита. По этой причине китайцы не видят смысла в покупке кухонной плиты — она только занимает место.