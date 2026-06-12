В Кремле проходит церемония награждения Героев Труда и лауреатов госпремий

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Церемония награждения Героев Труда и лауреатов государственных премий за 2025 год проходит в Кремле, передает корреспондент РИА Новости.

Госпремий в области науки и технологий удостоены директор Института функциональной нейрохирургии Российского центра неврологии и нейронаук Владимир Крылов, директор Национального медицинского исследовательского центра нейрохирургии имени Бурденко Дмитрий Усачев, а также его заместитель Николай Коновалов за разработку и внедрение инновационных методов хирургии заболеваний центральной нервной системы.