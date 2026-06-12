В Кремле проходит церемония награждения Героев Труда и лауреатов госпремий

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Кремле проходит церемония награждения Героев Труда и лауреатов государственных премий за 2025 год.
- Государственные премии вручены в различных областях, включая правозащитную, благотворительную, гуманитарную, литературную и научную деятельность.
- Звание «Героя Труда РФ» присвоено представителям различных отраслей, включая промышленность, сельское хозяйство и искусство.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Церемония награждения Героев Труда и лауреатов государственных премий за 2025 год проходит в Кремле, передает корреспондент РИА Новости.
Президент России Владимир Путин в День России традиционно награждает Героев Труда и лауреатов государственных премий в области науки и технологий, литературы и искусства, а также гуманитарной, благотворительной и правозащитной деятельности. Торжественная церемония проходит в Большом Кремлевском дворце.
Государственной премии за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности за 2025 год удостоена экс-омбудсмен Татьяна Москалькова. Госпремией в области благотворительной деятельности награжден главный врач больницы святителя Алексия Алексей Заров.
Лауреатами государственных премий в области литературы и искусства стал режиссер Андрей Кончаловский и создатели многочисленных сериалов и исторических проектов, посвященных знаковым событиям истории России, Мария Ушакова и Екатерина Жукова. Премией за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности награжден ректор МГУ Виктор Садовничий.
Госпремий в области науки и технологий удостоены директор Института функциональной нейрохирургии Российского центра неврологии и нейронаук Владимир Крылов, директор Национального медицинского исследовательского центра нейрохирургии имени Бурденко Дмитрий Усачев, а также его заместитель Николай Коновалов за разработку и внедрение инновационных методов хирургии заболеваний центральной нервной системы.
Кроме того, госпремии удостоен коллектив российских ученых, разработавших импортозамещающий метод гидравлического разрыва пласта - старший советник компании "Промсырьеимпорт", доктор технических наук Олег Жданеев, главный конструктор производственного центра "Титан-Баррикады" Игорь Ковшов, а также специалист Московского института теплотехники Елена Корса-Вавилова.
Госпремия также присуждена выдающемуся российскому востоковеду Алексею Васильеву за достижения в области востоковедения, истории арабских стран и международных отношений на Ближнем и Среднем Востоке.
Звание "Героя Труда РФ" присвоено генеральному директору АО "Завод "Фиолент" Александру Баталину, начальнику лаборатории Научно-исследовательского конструкторского института химического машиностроения Леониду Бобе, машинисту горных выемочных машин сменному горного участка рудника Соликамского калийного рудоуправления №1 дирекции по производству "Уралкалия" Владимиру Данилову, гендиректору сельскохозяйственного предприятия "Донское" Александру Колесниченко, народной артистке РСФСР, артистке Московского театра "Современник" Марине Нееловой.
Также медали "Героя Труда РФ" получили гендиректор "Мостострой-11" Николай Руссу, токарь ООО "Электроспецтехника" Анатолий Свиридов, начальник сектора Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения Петр Сердюков.
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