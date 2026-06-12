Рейтинг@Mail.ru
Церемония открытия ЧМ по футболу в Канаде прошла при полупустых трибунах - РИА Новости Спорт, 12.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
23:05 12.06.2026
Церемония открытия ЧМ по футболу в Канаде прошла при полупустых трибунах

Открытие чемпионата мира по футболу в Канаде прошло при полупустых трибунах

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкФлаг Канады
Флаг Канады - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Флаг Канады. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Церемония перед матчем-открытия чемпионата мира по футболу в Канаде прошла при полупустых трибунах.
  • Чемпионат мира по футболу проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля, в турнире впервые участвуют 48 команд.
ВАШИНГТОН, 12 июн - РИА Новости. Церемония перед матчем-открытия чемпионата мира по футболу в Канаде прошла при полупустых трибунах, следует из трансляции мероприятия.
На стадионе в Торонто в первом матче на территории Канады национальная сборная встречается с командой Боснии и Герцеговины. Перед игрой состоялось торжественное открытие канадской части ЧМ.
Церемония проходила при полупустых трибунах. Наличие большого количества свободных мест было явно заметно. Особенно бросались в глаза пустые белые кресла в центральной части стадиона.
Перед гостями в рамках церемонии открытия по полю носили фигуру кита, лося и медведя, пели песни на английском и испанском языках.
Чемпионат мира по футболу проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. В турнире впервые участвуют 48 команд.
Футболист Андрей Аршавин во время выступлений за английский Арсенал - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
Аршавин принизил возможности Месси на чемпионате мира по футболу
Вчера, 14:38
 
ФутболСпортКанадаТоронтоБосния и ГерцеговинаЧМ по футболу 2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    13.06 04:00
    США
    Парагвай
  • Теннис
    13.06 14:00
    А. Бублик
    Т. Фриц
  • Футбол
    13.06 22:00
    Катар
    Швейцария
  • Футбол
    Завершен
    Канада
    Босния и Герцеговина
    1
    1
  • Баскетбол
    Завершен
    Зенит
    Локомотив-Кубань
    76
    84
  • Баскетбол
    14.06 03:30
    Сан-Антонио
    Нью-Йорк
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала