В Москве волонтеры раздают ленты-триколор в честь Дня России

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Волонтеры в Москве проводят праздничную акцию, приуроченную ко Дню России, поздравляют жителей и гостей города и раздают ленты-триколор, сообщил журналистам директор ресурсного центра "Мосволонтер" Александр Левит.

Он отметил, что акция проходит на всех площадках фестиваля "Лето в Москве" и "Московских ярмарок", где волонтеры дарят всем праздничное настроение.