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В Москве волонтеры раздают ленты-триколор в честь Дня России - РИА Новости, 12.06.2026
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17:51 12.06.2026 (обновлено: 17:56 12.06.2026)
В Москве волонтеры раздают ленты-триколор в честь Дня России

Волонтеры в Москве раздают ленты-триколор ко Дню России

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкАкция по раздаче лент-триколор в честь Дня России
Акция по раздаче лент-триколор в честь Дня России - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Акция по раздаче лент-триколор в честь Дня России. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Волонтеры в Москве проводят праздничную акцию ко Дню России, раздавая ленты-триколор.
  • Акция проходит на площадках фестиваля «Лето в Москве» и «Московских ярмарок», а также в волонтерских окружных центрах «Доброе место».
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Волонтеры в Москве проводят праздничную акцию, приуроченную ко Дню России, поздравляют жителей и гостей города и раздают ленты-триколор, сообщил журналистам директор ресурсного центра "Мосволонтер" Александр Левит.
"Сегодня в День России с волонтерами мы проводим акцию по раздаче лент-триколор. Это действительно символ большого праздника - Дня России, символ, который объединяет всех, кто живет на территории Российской Федерации", - сказал Левит в ходе мероприятия.
Он отметил, что акция проходит на всех площадках фестиваля "Лето в Москве" и "Московских ярмарок", где волонтеры дарят всем праздничное настроение.
"Помимо этого, огромное количество мастер-классов, интерактивных встреч проходит в волонтерских окружных центрах "Доброе место", - подчеркнул Левит.
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