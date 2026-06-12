В Москве волонтеры раздают ленты-триколор в честь Дня России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Волонтеры в Москве проводят праздничную акцию ко Дню России, раздавая ленты-триколор.
- Акция проходит на площадках фестиваля «Лето в Москве» и «Московских ярмарок», а также в волонтерских окружных центрах «Доброе место».
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Волонтеры в Москве проводят праздничную акцию, приуроченную ко Дню России, поздравляют жителей и гостей города и раздают ленты-триколор, сообщил журналистам директор ресурсного центра "Мосволонтер" Александр Левит.
"Сегодня в День России с волонтерами мы проводим акцию по раздаче лент-триколор. Это действительно символ большого праздника - Дня России, символ, который объединяет всех, кто живет на территории Российской Федерации", - сказал Левит в ходе мероприятия.
Он отметил, что акция проходит на всех площадках фестиваля "Лето в Москве" и "Московских ярмарок", где волонтеры дарят всем праздничное настроение.
"Помимо этого, огромное количество мастер-классов, интерактивных встреч проходит в волонтерских окружных центрах "Доброе место", - подчеркнул Левит.
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10 июня, 13:55